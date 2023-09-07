Кафельников призвал не жаловаться на жару на теннисном турнире в США

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгений Кафельников

Российский олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников посоветовал не жаловаться на погодные условия на Открытом чемпионате США US Open-2023. В беседе с «Газетой.Ru» спортсмен отметил, что сетовать на это нет смысла, все спортсмены играют в одинаковых условиях.

Как отмечает издание, ранее многие теннисисты, в том числе и российский спортсмен Даниил Медведев, которому предстоит сразиться с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, жаловались на некомфортные погодные условия на чемпионате.

Медведев и Алькарас будут играть в одинаковых условиях. Поэтому сетовать на то, что так плохо и некомфортно, нет смысла. Это теннис. В Австралии тоже при большой жаре играют, и ничего страшного, — заявил Кафельников.

Медведев вышел в полуфинал обыграв соотечественника Андрея Рублева. Алькарас, в свою очередь, одолел немца Александра Зверева. Матч между ними пройдет в пятницу, 8 сентября.

В июле Медведев и Алькарас встречались на Уимблдоне. Россиянин уступил испанцу в трех партиях. Перед этим спортсмены встречались на корте дважды. На Уимблдоне-2021 выиграл россиянин: 6:4, 6:1, 6:2, а в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс Алькарас взял реванш — 6:3, 6:2.