Медведев проиграл 20-летнему испанцу: кто вышел в мужской финал Уимблдона Теннисист из России не смог дойти до решающего матча, но показал лучший результат в карьере

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Даниил Медведев, Карлос Алькарас

На Уимблдоне завершились мужские полуфиналы и определилась пара финалистов. Россянин Даниил Медведев не смог дойти до решающего матча. О его встрече с Карлосом Алькарасом, игре Новака Джоковича с Янником Синнером и предстоящем финале — в материале NEWS.ru.

Кто играл в полуфинале

До четверки сильнейших дошли те, от кого этого ждали перед стартом турнира: лидеры мирового рейтинга Карлос Алькарас (1) , Новак Джокович (2) и Даниил Медведев (3), а также 21-летний Янник Синнер. Он занимает восьмое место в мире, но именно его игра лучше всего подходит травяному покрытию. Синнер был в четвертьфинале на прошлогоднем Уимблдоне, обыграл Алькараса и лишь в пяти сетах уступил будущему чемпиону — Джоковичу.

В шаге от полуфиналов остановились два россиянина: Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Первый уступил Джоковичу, второй — Синнеру. Для обоих это был первый четвертьфинал на Уимблдоне. Сафиуллин благодаря этому прорыву поднимется с 92-го на 43-к место, а Рублёв останется седьмым в мире. Андрей на этом турнире установил необычное достижение: стал первым теннисистом в истории, который проиграл свои первые восемь четвертьфиналов на турнирах Большого шлема.

Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Рублев

Джокович снова обыграл Синнера

Новак и Янник, как и год назад, играли на Центральном корте Уимблдона. Но если в 2022-м игра была практически равной, и итальянец имел шансы на победу (вел 2:0 по сетам), то на этот раз борьбы не получилось. Джокович контролировал ход матча с первых минут, сразу получил преимущество и удержал его до конца встречи — 6:3, 6:4, 7:6. В третьем сете итальянец был в одном розыгрыше от победы, но серб не допустил ошибок в ключевые моменты.

Джокович вышел в финал Уимблдона в девятый раз. Он поборется за восьмой титул на этом турнире. Столько же у Роджера Федерера — самого титулованного чемпиона Уимблдона.

Джокович вышел в рекордный 35-й финал турнира Большого шлема (у Федерера 31, у Надаля — 30) и сразится за рекордный 24-й титул. Здесь ближайший преследователь — Надаль с 22 победами и завершивший карьеру Федерер — 20.

Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Новак Джокович

Джокович потроллил публику

Несмотря на все заслуги и достижения Джоковича, публика на Уимблдоне традиционно болеет против него. Особенно ярко это проявлялось в матчах с Роджером Федерером, но и в игре с Синнером зрители болели против серба. Новак неоднократно говорил, что его это только заводит, и на этот раз он позволил себе ответить публике. При счете 4:5 серб отыграл два брейк-пойнта и взял гейм, после чего сделал плачущую гримасу, саркастично вытирая слезы.

«Здорово быть частью нового поколения — мне нравится! Я стараюсь не воспринимать возраст как помеху или фактор, который может решить исход на корте. Наоборот, 36 — это новые 26, отличные ощущения! Я очень мотивирован играть в теннис, который очень люблю. Этот спорт дал очень многое в жизни мне, моей семье, моей команде. Я бесконечно благодарен и стараюсь быть честным и отплатить этому спорту тем же и играть как можно дольше», — сказал Джокович после матча на корте.

Медведев проиграл Алькарасу

Соперником Джоковича по финалу будет 20-летний испанец Карлос Алькарас. Он в трех партиях обыграл Даниила Медведева. До этого дня Даниил и Карлос встречались дважды: на Уимблдоне-2021 легко выиграл россиянин: 6:4, 6:1, 6:2, а в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс в этом году Алькарас взял реванш — 6:3, 6:2. И сегодня фаворитом считался именно испанец.

Во-первых, из-за формы в последние полгода: он выиграл пять турниров и в очередной раз возглавил мировой рейтинг. Во-вторых, из-за навыков игры на траве: на этом покрытии он перед Уимблдоном взял титул в Queen’s Club, а Даниил на той же неделе проиграл в четвертьфинале. И в-третьих, за четыре месяца, что прошли с предыдущей встречи соперников в Индиан-Уэллс, мало что изменилось. Карлос выиграл тот матч с запасом, и его уверенность в еще одной победе должна была быть 100-процентной.

Матч подтвердил преимущество испанского вундеркинда (самая молодая первая ракетка мира в истории тенниса). Даниил держался на равных до счета 3:3, после чего агрессивные удары Карлоса начали приносить свои плоды. Обычно Даниил ломает игру своих соперников стабильностью, но против Алькараса одной ее недостаточно: если просто держать мяч в корте, Карлос найдет момент для атаки и своего не упустит.

Лишь в третьем сете Даниил нашел способ завязывать борьбу на подаче соперника, сделал два брейка, но не вовремя начала давать сбой собственная подача: 50% попадания первого мяча и всего 27% выигранных очков на втором мяче. Итог — 6:3, 6:3, 6:3. Алькарас впервые вышел в финал Уимблдона.

А Медведев, несмотря на поражение, показал лучший результат в карьере на Уимблдоне. Он останется третьим в мире с возможностью подняться выше: в августе стартует сезон турниров на американском харде, где Даниил всегда показывал лучшие результаты.

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press Даниил Медведев

Кто выиграет в финале

Фаворитом будет Новак Джокович, несмотря на то, что он старше соперника на 16 лет. Опыт — его главное оружие: он семь раз выигрывал Уимблдон, трижды обыгрывал Федерера, дважды Надаля и на Алькараса он будет смотреть как на очередного соперника, который ему по силам. К тому же месяц назад Джокович разобрался с испанцем на «Ролан Гаррос»: 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Такого же мнения придерживается и Андрей Чесноков. В интервью NEWS.ru он отметил отличную форму Алькараса, но все равно отдал предпочтение Новаку.

«Алькарас сыграл очень хорошо. У Медведева не было шансов. Даниил временами играл неплохо, он находил тот теннис, который приносит успех, но держать нужный уровень с Алькарасом не получается. Испанец реально слишком хорош. Но и Джокович находится в отличной форме. Я не удивлюсь, если на этот раз Алькарас даст ему настоящий бой, будет бороться пять сетов, но в конце концов опыт Новака должен сыграть ключевую роль», — сказал Чесноков.

Мужской финал пройдет в воскресенье. Женский, в котором сыграют Маркета Вондроушова и Онс Жабер — в субботу, 15 июля.

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