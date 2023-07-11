Медведев, Рублев и Сафиуллин: как россияне творят историю на Уимблдоне Трое наших теннисистов вышли в четвертьфинал турнира, чего ранее никогда не случалось

Фото: IMAGO/Antoine Couvercelle/Pano/Global Look Press

Даниил Медевдев

Российские теннисисты Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, которым разрешили принять участие в матчах Уимблдона-2023 в последний момент впервые в истории втроем попали в восьмерку лучших. Ранее из россиян до этой стадии доходил лишь Карен Хачанов. С кем сыграют Сафиуллин, Медведев и Рублев и кто может завоевать первое место — в материале NEWS.ru.

Кто из россиян вышел в четвертьфинал на Уимблдоне

Андрей Рублев сегодня сыграет с Новаком Джоковичем, Роман Сафиуллин — с Янником Синнером. Завтра Медведев поборется за выход в полуфинал с Крисом Юбенксом из США, для которого этот Уимблдон — первый в его карьере.

До 2023 года ни разу в Лондоне в восьмерку лучших не выходили сразу три игрока из России. На турнирах Большого шлема такое случалось лишь однажды — в 2021 году на Australian Open. Тогда Рублев проиграл в четвертьфинале Медведеву, Аслан Карацев — в полуфинале Новаку Джоковичу, а Медведев — ему же в финале.

Фото: Antoine Couvercelle/DPPI/IPA Spo/Global Look Press Андрей Рублев

Почему Сафиуллин ранее не принимал участие в Уимблдоне

Роман Сафиуллин — дебютант Уимблдона. 25-летний теннисист раньше никогда не играл на лондонском турнире Большого шлема по двум причинам. Во-первых, в прошлом году спортсменов из России не допустили до участия по политическим причинам. Во-вторых, Сафиуллин только недавно занял 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). До этого он не мог выступать на турнирах Большого шлема из-за недостаточно высокой позиции в классификации.

Сафиуллин ранее преуспел среди юниоров: в 2015 году он выиграл Australian Open. После победы Роман поехал на Челленджер в Австралии и повредил там плечо. Травма оказалась очень серьезной, потребовалась операция, которую сделали во Вьетнаме.

«Самая большая травма у меня была после юниорского Australian Open. Это была травма плеча. Мне потребовалось много времени на восстановление, а когда я вернулся, то сразу травмировал лодыжку. Чтобы вернуться в нужное русло, ушло много времени. Кто-то проходит это быстрее, кто-то дольше. У меня было много травм, одна большая», — рассказывал он на пресс-конференции.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Роман Сафиуллин

Сафиуллин не уступал лучшим игрокам мира, и сейчас он совершает прорыв. Благодаря выходу в четвертьфинал Уимблдона он поднимется с 92-го на 43-е место в рейтинге ATP, а в случае победы над Янником Синнером есть шанс попасть в топ-30.

Полуфиналист соревнований «Ролан-Гаррос» Андрей Чесноков в разговоре с NEWS.ru оценил шансы Сафиуллина на первое место в турнире.

«Рома уже сотворил сенсацию. Он сейчас играет хорошо, у него есть уверенность, он отлично держит мяч на задней линии. Фаворит, конечно, Синнер, но Рома может доставить ему невероятные трудности. Может быть, ему будет психологически сложно из-за высокой стадии, где он никогда не был. Но физически он в полном порядке. Синнер играет быстро, но Рома хорошо справляется с такими игроками», — сказал Чесноков.

Обыграет ли Рублев Джоковича на Уимблдоне

В другом четвертьфинале Андрей Рублев сыграет с Новаком Джоковичем. Они провели четыре матча, серб ведет 3:1 в личных встречах. Еще один важный фактор — Андрей никогда не выходил в полуфинал на турнирах Большого шлема, у него семь поражений в 1/4. И сегодня прервать эту серию будет крайне сложно, считает Андрей Чесноков.

«Джокович в отличной форме, он играет в этом сезоне очень мощно. В предыдущем матче обыграл отличного игрока Хуберта Хуркача, у которого почти идеальная подача. Андрею будет крайне тяжело, в Австралии Джокович победил почти без борьбы. Плюс, у Рублева был марафонский матч с Сашей Бубликом, может сказаться усталость. А против Джоковича надо быть свежим», — поделился мнением Чесноков.

Выиграет ли Медведев Уимблдон

Соперником Даниила Медведева по четвертьфиналу будет Крис Юбенкс. Он занимал 147-е место в рейтинге ATP в прошлом году, но в последние несколько месяцев вышел на новый уровень, дошел до четвертьфинала в Майами и попал в восьмерку лучших на Уимблдоне. Чесноков считает, что Даниил готов к игре с американцем.

«У Юбенкса колоссальная подача, но у Дани очень хороший прием, один из лучших в мире. Для меня он — фаворит матча с американцем. Они играли в Майами, и Даня победил довольно спокойно. Когда Медведев находит свою игру, его обыграть практически невозможно. Даниил — один из игроков, кто обыгрывал Джоковича много раз», — подчеркнул эксперт.

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press Даниил Медевдев

По мнению Чеснокова, о победе Медведева на Уимблдоне говорить пока рано, надо сначала выиграть матч с Юбенксом.

Почему на Уимблдоне нет Карена Хачанова

Самым успешным российским игроком на турнирах Большого шлема в последний год был Карен Хачанов. Он бы далеко прошел на Уимблдоне, но не смог приехать в Лондон. Сначала появилась информация, что у теннисиста проблемы с визой, однако позже выяснилось, что он получил серьезную травму на турнире «Ролан-Гаррос».

«Из-за травмы, полученной на „Ролан-Гарросе“ — стрессового перелома крестцовой кости — я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд. Я до последнего надеялся, что успею восстановиться, но мои доктора уверили меня, что это невозможно. В то же время я счастлив быть рядом с семьей и благодарен за возможность не пропустить момент рождения моего второго сына», — написал Карен в социальной сети.

27-летний Хачанов — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, победитель пяти турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.

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