Мирра Андреева выиграла шесть игр на Уимблдоне: фото 16-летней теннисистки В России появилась новая звезда тенниса

Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирра Андреева

Мирра Андреева — новая теннисная звезда. На Уимблдоне, который сейчас проходит в Лондоне, 16-летняя россиянка выиграла шесть матчей подряд с учетом квалификации и дошла до 1/8. За последний год Мирра поднялась более, чем на 500 позиций в рейтинге и в следующий понедельник окажется, как минимум, 70-й в мире. Лучшие фото новой звезды — в галерее NEWS.ru.

Мирра стала одним из героев теннисного документального сериала Break Point от Netflix. Ни один ее турнир не обходится без появления на Tennis Channel (главное теннисное медиа в мире) и постоянных пресс-конференций.

Андрееву сравнивают с Марией Шараповой, которая тоже в 16-летнем возрасте совершила прорыв на Уимблдоне. Обе дошли до четвертого круга на лондонском турнире, обе обыграли трех более рейтинговых соперниц. Марию 20 лет назад прозвали на Уимблдоне русской сенсацией, а Мирра приехала в Англию уже в этом статусе!