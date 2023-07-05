Самый невероятный матч Уимблдона: как встреча Изнера и Маю изменила теннис Рассказываем, как Джон Изнер и Николя Маю попали в Международный зал теннисной славы

Фото: Alastair GrantAP/TASS

На Уимблдоне Джон Изнер и Николя Маю

Уимблдон считается самым престижным теннисным турниром планеты, и именно там был сыгран матч, который останется в истории этого вида спорта. Встреча американца Джона Изнера и француза Николя Маю в первом круге турнира 2010 года должна была пройти незамеченной, но стала одной из главных сенсаций в мире спорта. NEWS.ru вспоминает детали матча и рассказывает, как он изменил мировой теннис.

Кто играл и где проходила встреча

Уимблдон, матч первого круга, Джон Изнер (19-я ракетка мира на тот момент) встречался с Николя Маю (148). Игру поставили на 18-й корт, который вмещает 782 зрителя. Единственная встреча между Изнером и Маю состоялась двумя годами ранее, в 2008-м и тогда француз победил 7:5, 6:4.

Изнер всегда отличался мощной подачей из-за роста — 211 сантиметров. Такие физические данные дают преимущество именно в подаче, так как сетку перебрасывать становится легче. Рост Николя Маю — 191 см, что для тенниса является почти средним показателем. Но и этого роста вполне достаточно, чтобы держать подачу уверенно, особенно на быстрых травяных кортах Уимблдона.

Как развивались события в матче

Матч начался в 18:18 по лондонскому времени, до темноты оставалось три часа. В первый день теннисисты успели сыграть четыре сета, но победителя не выявили. Первая партия осталась за Изнером — 6:4, вторая и третья — за Маю — 3:6, 6:7, четвертая — снова за Изнером, 7:6.

Матч возобновился на следующий день в 14:20. Но целого дня не хватило, чтобы кто-то получил преимущество. Игроки провели на корте более семи часов и снова вынуждены были прервать встречу из-за темноты при счете 59:59 в решающем сете.

Электронное табло Уимблдона замерло при счете 47:47, так как не было запрограммировано на более крупный счет. Никогда ранее в истории тенниса не было матча, где игроки дошли бы до счета крупнее, чем 28:26. И ни одна теннисная встреча не длилась дольше 6 часов 34 минут. Один только пятый сет матча Изнер — Маю побил все рекорды продолжительности матчей за всю историю тенниса.

Фото: x99/Global Look Press Джон Изнер

Что происходило параллельно

Выпуски новостей почти на всех спортивных телеканалах в тот вечер начинались не с обзора чемпионата мира по футболу в Южной Африке, а с включения с матча Изнер — Маю.

Американский баскетболист Кобе Брайант прервал собственную пресс-конференцию, чтобы включить трансляцию и смотреть встречу на Уимблдоне.

Американский теннисист Энди Роддик заказал пиццу и встречал с ней Джона Изнера прямо у корта.

Перед третьим днем матча Изнер — Маю инженеры компании IBM всю ночь ремонтировали табло, чтобы оно смогло показывать счет.

Оба игрока признались, что в ночь перед третьим днем матча не смогли уснуть из-за перенапряжения и стресса. А Маю был настолько изможден, что принимал душ в одежде.

Фото: x99/Global Look Press Николя Маю

Что случилось в третий день матча

Игра снова возобновилась при счете 59:59 в решающем сете. На третий день за матчем следил весь мир, на корте номер 18 оборудовали комментаторские кабины, чтобы у журналистов была возможность освещать матч с места событий, а не из студий и пресс-центров.

В конце концов Джон Изнер реализовал пятый матчбол и победил со счетом 70:68 в решающем сете. В общей сложности игроки провели на корте 11 часов и 5 минут. Оба установили рекорды по количеству эйсов за один матч — 113 выполнил Изнер, 103 — Маю. До этого рекорд составлял 78 подач навылет.

Пока длился этот матч, на других кортах завершилось 85 встреч. Еще один интересный факт: судья встречи Мохаммед Лайани не взял ни одного туалетного перерыва.

Что было после игры

После матча Уимблдон отошел от своих традиций и устроил специальную церемонию, в ходе которой чемпионы прошлых лет вручили участникам игры подарки. Теннисистам преподнесли хрустальные вазы с выгравированными памятными надписями и наборы бокалов для шампанского, сделанные ирландскими мастерами, а судья получил сувенирный галстук и серебряные запонки.

После награждения Изнер и Маю сфотографировались на фоне табло. Футболки и ракетки Маю и Изнера позже были выставлены в Международном зале теннисной славы в Ньюпорте.

«Честно признаюсь, я никогда и не мечтал, что моя поношенная ракетка будет лежать рядом с ракеткой такого игрока, как Пит Сампрас», — заявил Маю.

В июле того же года теннисисты получили премию ESPY в номинации «Самый выдающийся рекорд», обойдя достижение Роджера Федерера, выигравшего 15-й турнир серии Большого шлема в карьере, и мировой рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта в беге на 100 метров.

Спустя год, по невероятному стечению обстоятельств, Изнер и Маю снова сыграли в первом круге Уимблдона, вероятность подобного исхода жеребьёвки оценивалась как 1 к 142. На этот раз Изнер выиграл в трех сетах: 7:6, 6:2, 7:6.

На корте 18 была установлена памятная доска о матче Изнер — Маю. Игроки дружат до сих пор.

Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/TASS

Как этот матч изменил теннис

Встреча Изнера и Маю подняла вопрос о необходимости тай-брейка (дополнительного гейма для выявления победителя при ничейном счете. — NEWS.ru) в пятом сете на турнирах Большого шлема. Энди Роддик, например, выступил с предложением ввести тай-брейк при счете 10:10 или 12:12, а сам Изнер выступил против этого, заявив, что такая игра никогда больше не повторится и менять правила не стоит.

Однако в 2018 году Изнер поучаствовал еще в одном марафонском матче — на этот раз в полуфинале Уимблдона за шесть с половиной часов он проиграл Кевину Андерсону, 24:22 в пятом сете. И после этого заявил, что тай-брейк в пятой партии все же нужен.

На следующий год на всех турнирах Большого шлема ввели тай-брейки в решающем сете. Больше таких матчей, как Изнер — Маю, не может случиться, а их рекорды не будут побиты.

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