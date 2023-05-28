Чудеса «Ролан Гаррос»: россиян не отстранили, у них лучшие шансы на победу Россия стала мировым теннисным лидером, у нас самые сильные позиции за всю историю

Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниил Медведев

Теннис остался одним из немногих видов спорта, где россияне продолжают выступать на международных соревнованиях. Крупнейшее из них — «Ролан Гаррос» — стартует уже сегодня. И к нему россияне подходят в лучшем состоянии за много лет, если не за всю историю. Почему наших не забанили и подробнее об их шансах — в материале NEWS.ru.

Какие санкции против россиян введены в теннисе

Весной 2022 года было принято решение исключить российских теннисистов из командных турниров (а их всего три в году — Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг и United Cup) и запретить выступать на соревнованиях под флагом страны. Это выражается в титровании игроков во время трансляций: российский флаг напротив фамилии отсутствует. Нет его и на официальных сайтах ATP и WTA.

На всех остальных турнирах, кроме трех указанных выше, теннисисты играют за себя и свой личный рейтинг, а не за страну. Фактически для россиян и белорусов ничего не изменилось.

Почему россиян решили не банить

Во-первых, потому что российские и белорусские игроки занимают ведущие позиции в мире. На момент начала СВО Даниил Медведев располагался на первом месте в мировом рейтинге. Андрей Рублев, Арина Соболенко и Дарья Касаткина находились в топ-10, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Виктория Азаренко — в топ-25. Дисквалифицировать их означало бы лишиться главных действующих лиц, а также огромных денег, недополученных с продажи билетов.

Единственный турнир, который на это пошел, — Уимблдон. И для англичан это кончилось плохо: их чемпионат фактически сделали товарищеским, за него не начислялись рейтинговые очки. А сам турнир оштрафовали на два миллиона долларов. В этом году россиян и белорусов уже допустят. Правда, при условии, что они подпишут декларацию о нейтральности. Она включает в себя отсутствие российских спонсоров на время Уимблдона и отказ от выражения любой поддержки СВО.

Во-вторых, теннис — частный, а не бюджетный вид спорта. Российские элитные игроки, как правило, с детства не тренируются и не живут в России. Они никак не связаны с государством, не получают от него денег. Ведущие теннисисты публично высказались против боевых действий на Украине и согласились на все предложенные условия, чтобы оставаться в туре.

В-третьих, профессиональный теннис уже более 50 лет функционирует как полностью открытый вид спорта. Период с 1969 года называется Open era («Открытая эра»). Это означает, что любой теннисист имеет право заявиться и выступить на любом турнире, если ему это позволяет рейтинг. Отстранять игроков из-за паспорта или по политическим причинам в теннисе не принято. Уимблдон в 2022 году создал первый такой прецедент, был наказан и в новом сезоне повторять опыт не станет.

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Рублев

Как вернулся Медведев

Даниил Медведев формально стал лидером мирового рейтинга в 2022 году, хотя в действительности лучшим игроком планеты был в 2021-м, когда выиграл Открытый чемпионат США. Прошлый сезон для Даниила получился неудачным (по его меркам), он выиграл всего два небольших титула (в Лос-Кабос и Вене) и завершил год на седьмой позиции. Начало этого года тоже не сложилось: вылет в третьем круге Australian Open и откат на 11-е место в рейтинге. А дальше случилось возвращение.

Из последних восьми турниров, в которых Даниил принимал участие, он выиграл пять, еще в одном сыграл в финале. С 11-го места Медведев поднялся на второе, а в неофициальном рейтинге за 2023 год он лидирует с большим отрывом.

И главное — он выиграл турнир серии Мастерс на грунте — покрытии, которое раньше ненавидел. Это то же покрытие, на котором проходит «Ролан Гаррос».

Даниил подходит к нему в статусе одного из главных фаворитов, третьего после Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. Ни с одним из них он не встретится раньше финала. Всех, кто может ему попасться на пути к решающему матчу, он неоднократно обыгрывал и сейчас находится в наилучшей форме, чтобы сделать это снова.

Фото: Allshotlive/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

Рублев «докрутил» первый Мастерс

Андрей Рублев — второй россиянин, стабильно входящий в десятку лучших игроков мира. Уже четвертый сезон 25-летний москвич проводит на топ-уровне, но этот год — особенный. В апреле Андрей выиграл турнир в Монте-Карло и таким образом закрыл гештальт — взял первый Мастерс в карьере. Его талант никогда не вызывал сомнений, но не хватало большой победы. Теперь она есть.

На этом багаже и с уверенностью, полученной под солнцем Монако, он приехал в Париж. Андрея нельзя назвать главным фаворитом «Ролан Гаррос», но он точно входит в топ-6 претендентов на победу. Помешать ему может Новак Джокович в четвертьфинале. Счет личных встреч — 3:1 в пользу серба, но сейчас Рублев намного лучше готов к этому противостоянию, чем раньше.

Хачанов набирает ход

Третий российский игрок, совершивший прорыв в последние полгода — Карен Хачанов. Он раньше Рублева и Медведева пробился в топ-10 и завоевал крупный титул (Мастерс в Берси-2018), но в предыдущие несколько сезонов находился в тени двух друзей-ровесников.

Сейчас ситуация выровнялась: Карен дошел до полуфинала на двух последних турнирах Большого шлема (US Open-2022 и Australian Open-2023), показывал стабильные результаты на всех покрытиях в этом году и поднялся на девятое место. Три российских игрока в топ-10 чемпионской гонки в преддверии «Ролан Гаррос» — такого не было даже во времена Марата Сафина и Евгения Кафельникова!

Фото: Oscar J Barroso/Dppi/Global Look Press Карен Хачанов

Три девушки в топ-15

В женском теннисе ситуация в чем-то похожая, но есть одно отличие: явного претендента на победу на «Ролан Гаррос» все же нет. Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова (9-я, 11-я и 15-я в мире) способны проходить далеко, но в мощи и стабильности они явно уступают явным лидерам этого года: Иге Швентек, Елене Рыбакиной и Арине Соболенко. Именно между ними и будет разыгрываться титул на «Ролан Гаррос — 2023».

В Лондон через Казахстан

Елена Рыбакина — москвичка, ее родители по-прежнему живут в российской столице, но сама Елена получила паспорт Казахстана пять лет назад и выступает под флагом этой страны. Это очень распространенная практика, в Казахстане теннис финансирует миллиардер Булат Утемуратов, большой фанат этого вида спорта. От условий, которые предлагает он, обычно не отказываются. А если бы Рыбакина отказалась, то не выиграла бы Уимблдон-2022. Она просто не поехала бы на него из-за российского паспорта.

История успехов россиян в Париже

На «Ролан Гаррос» будут представлены все сильнейшие. Россияне традиционно любят этот турнир и выступают на нем успешно. Наши побеждали в Париже пять раз: первым это сделал Евгений Кафельников — в 1996-м, затем было два российских финала: Мыскина — Дементьева в 2004-м (6:1, 6:2) и Кузнецова — Сафина в 2009-м (6:4, 6:2), потом еще два титула взяла Мария Шарапова — в 2012 и 2014-м.

Среди действующих игроков лучший результат у мужчин — четвертьфинал, до него доходили и Медведев, и Рублев, и Хачанов. Анастасия Павлюченкова два года назад играла в финале, Дарья Касаткина — год назад в полуфинале, а Вероника Кудерметова — в 1/4. Все они уже в Париже и в ближайшие две недели будут бороться за шестой российский трофей в истории «Ролан Гаррос».

Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press Вероника Кудерметова

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