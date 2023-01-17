Полицию за флаг: скандал в Австралии на матче россиянки и украинки Изначально на Australian Open не запрещали российский флаг, но все изменилось

Фото: Asanka Brendon Ratnayake/AP/TASS

Россиянка Камилла Рахимова (справа) проиграла украинке Катерине Байндль (слева)

Австралийский чемпионат по теннису набирает обороты, как верный признак этого — первый скандал на неспортивной почве. Во время матча первого круга между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой действующими лицами неожиданно стали охранники и полицейские.

Изначально австралийские организаторы приятно удивили дважды. Во-первых, они допустили до участия в турнире россиян и белорусов. То есть сделали то, чего не сделали их английские коллеги, управляющие Уимблдоном. Это уже большой шаг, учитывая, как Великобритания и Австралия политически и исторически близки.

Второй дружественный шаг — разрешение российской символики. На официальном уровне она в международном спорте запрещена. Российские теннисисты играют на всех турнирах без национальных обозначений и без флага. Спасибо, что вообще играют! Но на официальной жеребьевке Australian Open 2023 рядом с именами наших теннисистов стояло обозначение (RUS).

Флаги на арены тоже проносить не запрещали, пока не случился матч россиянки с украинкой. Точнее, пока на наличие российского флага не пожаловались болельщики с Украины. Во время встречи Камиллы Рахимовой с Катериной Байндль на трибунах появилась группа из четырех мужчин, которые растянули российский флаг. Среди них был человек в кепке «Россия», а другой — в футболке с написаю «Мать Россия» на английском.

Вскоре после этого, по сообщениям австралийских СМИ, украинские болельщики вызывали охрану и полицию. Флаг пришлось убрать. И ладно бы вмешались только болельщики, свою роль сыграл также посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Он призвал организаторов строго следовать принципу «нейтрального флага».

И его призыв сработал. Вскоре после него флаги запретили, выступила с заявлением организация Tennis Australia. Она запретила зрителям приносить флаги России и Белоруссии на территорию турнира.

Флаги России и Белоруссии теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать, чтобы создавать помехи. Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах. Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом, — говорится в заявлении.

Фото: Asanka Brendon Ratnayake/AP/TASS Зрители на матче первого круга теннисного турнира Australian Open

Посольство России в Австралии выступило с ответом. В нем звучало уличение организаторов турнира в политизации спорта.

Решение о запрете на вывешивание флагов России и Белоруссии на территории Australian Open — еще один пример недопустимой политизации спорта. Tennis Australia усугубила уже существующую дискриминацию российских теннисистов за счет политики «нейтрального флага», запретив болельщикам их визуальную поддержку. Прискорбно, что организаторы поддались откровенным и довольно высокомерным политическим манипуляциям, пожертвовав духом честной игры, присущим Australian Open, — заявили в ведомстве.

Что из всего этого понятно? Флагов России и РБ на аренах AO-2023 не будет. Возможно, для кого-то из живущих в Мельбурне россиян это обидно, но на результаты на корте вообще никак не влияет. За российских игроков и так болеют очень хорошо, Андрея Рублева очень любят, Даниила Медведева тоже. Шумовая поддержка на их матчах всегда очень достойная, а есть флаг или нет, теннисист даже никогда не заметит. Если флаг не окажется у него прямо перед глазами.

Политика вмешивается и будет вмешиваться в спорт и в теннис, кстати, в наименьшей степени. Теннисистам дают играть, и они играют очень достойно, все лидеры российского тенниса вышли во второй круг и будут бороться дальше, вне зависимости от того, будут на трибунах флаги или нет.