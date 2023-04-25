Российские теннисисты согласились на нейтральность ради Уимблдона Несколько теннисистов из РФ и Белоруссии подписали декларацию о нейтральности ради Уимблдона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько теннисистов из России и Белоруссии уже подписали декларации о нейтральности ради возможности выступить на Уимблдоне, сообщает Reuters. Организатор соревнований Салли Болтон не стала называть имена спортсменов, но заверила, что «они знали, на что подписываются». Заявление, которое россиянам и белорусам нужно подписать для допуска на турнир Большого шлема, в частности, обязывает игроков не делать заявлений в поддержку специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Как только мы объявили о своем решении, игроки смогли подписать декларации, и они могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду делиться подробностями о том, кто это уже сделал, но ряд игроков уже подписали документ, — рассказала Болтон.

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Уимблдоне в этом году в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. В частности, на турнир не допустят спортсменов, получающих государственное финансирование, включая спонсорство компаний под управлением или контролем государства.

Ранее российских и белорусских фехтовальщиков согласились допустить до соревнований на этапе Кубка мира в Польше при условии, если они выступят с осуждением спецоперации на Украине. Также для участия спортсменам необходимо подтвердить, что они не имеют отношения к армии и силовым структурам в России и Белоруссии.