Польша потребовала от российских спортсменов выступить против СВО Польская федерация фехтования: на этап Кубка мира по фехтованию допустят осудивших СВО россиян

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Польская федерация фехтования намерена допустить до соревнования на этапе Кубка мира тех российских спортсменов, которые выступят с осуждением начала специальной военной операции на территории Украины, передает ТАСС. Это заявление было сделано в канун женских соревнований по фехтованию в Познани, которые пройдут с 21 по 23 апреля. Эти состязания являются квалификационными на Олимпиаду-2024.

Польская федерация фехтования сохраняет свое намерение организовать этап Кубка мира в Познани, соблюдая правила допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях, предусмотренные рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта, — указано в заявлении.

При оформлении документов на участие в соревнованиях представители Москвы и Минска должны будут также подтвердить, что не являются военнослужащими, не работают в каких-либо российских или белорусских вооруженных силах или в органах нацбезопасности. Во время соревнований также нельзя демонстрировать флаги двух стран.

Ранее МОК отложил решение об участии российских атлетов в Олимпиаде-2024 года в Париже. Решение о полноценном допуске спортсменов может быть принято позже. Комитет рекомендовал не допускать до соревнований тех российских спортсменов, кто связан с вооруженными силами и органами безопасности. Атлетам с российскими и белорусскими паспортами могут разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе.