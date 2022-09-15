Под флагом Роджера: чем запомнится величайший теннисист в истории Федерер анонсировал завершение карьеры, которая длилась больше 20 лет

Фото: Juergen Hasenkopf/imago sportfotodienst/Global Look Press

Роджер Федерер в финале «Уимблдона» обыгравший Марина Чилича 6:3, 6:1, 6:4, выиграл рекордный для мужского тенниса 19-й титул «Большого шлема» в карьере, второй в сезоне и восьмой – на «Уимблдоне»

Великий швейцарский теннисист Роджер Федерер сделал то, чего от него ожидали уже давно — анонсировал завершение карьеры. 41-летний игрок достаточно давно не выступал из-за травм, однако и его персональные фанаты, и нейтральные поклонники тенниса не верили, что славная эпоха когда-то подойдет к концу. Рассказываем подробнее о великой карьере Федерера.

Устал, ухожу

Прославленный спортсмен объявил, что окончательно зачехлит ракетку после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября. По словам Федерера, решение завершить карьеру связано с состоянием здоровья, которое больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне.

Последние три года подарили мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне стало ясным. Мне 41 год. Я сыграл более 1500 матчей за 24 года. Теннис отнёсся ко мне более щедро, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен понять, когда пора заканчивать свою соревновательную карьеру, — письмо с таким текстом опубликовал швейцарец.

Великому мастеру трудно возразить, в последние годы он действительно больше лечился, чем играл. Однако какими бы предсказуемыми ни были происходящие события, от сожаления часто никуда не деться. Это именно тот случай.

У истоков

В детстве Роджер совмещал занятия теннисом с футболом, но индивидуальный вид спорта достаточно быстро вытеснил из его жизни командный. С 10 лет спортсмен начал регулярно выступать на детских турнирах в Швейцарии, а спустя два года стал лучшим в стране в своей возрастной категории. При этом первые тренеры Федерера вспоминали, что изначально не разглядели в подопечном какого-то сумасшедшего таланта. Зато их поражала работоспособность юного игрока и желание учиться.

Перспективного игрока в возрасте 13 лет взял под крыло Национальный теннисный центр Швейцарии. Государственная организация компенсировала большую часть расходов на подготовку теннисиста, что сыграло огромную роль в становлении великого игрока. Невозможно подсчитать, сколько талантливых теннисистов так и не заявили о себе из-за нехватки денег у родителей.

В 1997-м спортсмен начал выступать на международных турнирах, выиграл несколько престижных юниорских соревнований и начал эпизодически появляться на взрослых турнирах. В том же году Федерер заработал первые рейтинговые очки и расположился на 803-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Фото: se4/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Роджер Федерер против Хуан Игнасио Чела, Канада 2010 год

Навстречу победам

С 1999-го Федерер стал постоянным участником взрослых международных турниров. Спустя год он добрался до третьего круга дебютного для себя Australian Open и вошел в топ-50 лучших теннисистов мира. В том же сезоне была «деревянная медаль» на Олимпиаде в Сиднее, а специалистам стало окончательно понятно, что в мировом теннисе загорается новая суперзвезда.

В 2002-м Федерер в Гамбурге выиграл свой первый турнир ATP, в финале обыграв одного из лучших на тот момент теннисистов — россиянина Марата Сафина. Затем последовали вылеты на ранних стадиях турниров «Большого шлема», но год швейцарец закончил на фантастической для себя шестой позиции в рейтинге ATP.

Первый мэйдэжор в карьере покорился Федереру в 2003-м. Спортсмен одержал победу на Уимблдоне и стал первым швейцарцем, которому покорился турнир «Большого шлема». После того триумфа он был бессменным победителем турнира на протяжении еще четырех лет подряд, а всего на его счету восемь побед на Уимблдоне. Это абсолютный рекорд для мужчин-одиночников.

К восьми титулам на Уимблдоне Федерер добавил одну победу на «Ролан Гаррос», шесть триумфов на Открытом чемпионате Австралии и пять трофеев на US Open. Роджеру так и не удалось выиграть все мэйджоры в течение одного сезона, но менее великим он от этого не стал.

В 2008 году Федерер вместе со Станисласом Вавринкой стал олимпийским чемпионом в парном разряде, а спустя четыре года принес стране серебро в одиночке. Кроме того, в 2014-м сборная Швейцарии с Федерером в составе выиграла самые престижные соревнования для национальных команд — Кубок Дэвиса. В финальной встрече со сборной Франции именно Роджер завоевал для свой сборной победное, третье очко.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Роджер Федерер Чемпион Уимблдона 2003

Любовный треугольник

Федерер — один из самых обожаемых теннисистов в истории. Он влюбил в себя миллионы болельщиков по всему миру не только благодаря приверженности атакующему стилю, постоянному поиску нестандартных решений и стабильной игре, но и джентльменскому поведению на корте. Его никогда не подозревали в применении допинга, не обвиняли в намеренном затягивании матчей и не уличали в скандальных выходках на корте и за его пределами. Этим не могут похвастаться двое других его великих современника, которые образовали так называемую «Большую тройку».

Речь, конечно, о Рафаэле Надале и Новаке Джоковиче. Серб выиграл на один мэйджор больше Федерера, а у рекордсмена-испанца и вовсе 22 титула. Однако по общему числу побед на турнирах ATP швейцарец со 103 трофеями далеко впереди. Но измерять величие Федерера исключительно количеством титулов — преступление. Швейцарец больше 20 лет дарил болельщикам яркие эмоции и доказал, что великий спортсмен может одновременно быть супергероем и с точки зрения человеческих качеств.