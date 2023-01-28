Белорусская теннисистка выиграла Australian Open Арина Соболенко выиграла Australian Open, победив в финале Елену Рыбакину

Фото: Aaron Favila/AP/TASS

Арина Соболенко, теннисный турнир Australian Open 2023 в Мельбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в финале Australian Open 2023. Счет матча — 4:6, 6:3, 6:4. Он продолжался 2 часа 29 минут. Соболенко превзошла соперницу по чисто выигранным мячам с показателем 50:31 и по подачам навылет: 17:9.

Для Соболенко этот титул — первый на турнирах Большого шлема. До этого на них побеждала лишь одна представительница Белоруссии. Виктория Азаренко выигрывала Australian Open в 2012 и 2013 годах.

Уроженка Москвы Рыбакина — действующая победительница Уимблдона.

В мужском финале сыграет серб Новак Джокович и греческий теннисист с российскими корнями Стефанос Циципас, матч пройдет 29 января и начнется в 11:30 мск.

Ранее стало известно, что две российские спортсменки — Алина Корнеева и Мирра Андреева — встретились на корте в финале юниорского Australian Open в Мельбурне. Выиграла состязание Корнеева. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. Корнеева одержала победу со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.