Россиянки сошлись в финале Australian Open Россиянка Корнеева обыграла соотечественницу в юниорском финале Australian Open

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Алина Корнеева

Две российские спортсменки — Алина Корнеева и Мирра Андреева — встретились на корте в финале юниорского Australian Open в Мельбурне, передает РИА Новости. Выиграла состязание Корнеева.

Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. Корнеева одержала победу со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Обеим спортсменкам по 15 лет. На счету Корнеевой восемь титулов на юниорском уровне и один выигранный турнир ITF. Андреева является обладательницей трех титулов на юниорском уровне и четырех побед на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее россиянин Андрей Рублев проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open. Матч продолжался чуть более двух часов и закончился со четом 3:0 в пользу сербского спортсмена (счет по сетам — 6:1, 6:2, 6:4.). Для Рублева это был седьмой четвертьфинал на турнирах Большого шлема и седьмое поражение на этой стадии.

Во время турнира Джокович попал в скандал из-за того, что его отец сфотографировался с фанатами на фоне российского флага. Некоторые болельщики восприняли это как поддержку России, но теннисист отверг такое мнение. Он объяснил, что отец лишь поздоровался со случайными людьми.