Рублев проиграл Джоковичу в четветьфинале Australian Open

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу на Australian Open. Четвертьфинальный матч завершился со счетом 3:0 в пользу серба. Счет по сетам — 6:1, 6:2, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Для Рублева это был седьмой четвертьфинал на турнирах Большого шлема и седьмое поражение на этой стадии.

Джокович — девятикратный чемпион Australian Open. За выход в очередной финал он поборется с американцем Томми Полом. В другом полуфинале россиянин Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции.

23 января охранник Australian Open не хотел пускать на трибуны болельщиков с сербским флагом, перепутав его с российским. В итоге фанатам удалось убедить секьюрити и попасть на матч Новака Джоковича с флагом Сербии.

19 января украинские болельщики оскорбляли Рублева на Australian Open во время игры против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Россиянин обратился к судье, тот предложил вмешаться, однако Рублев заявил, что его беспокоит не украинский флаг, а плохие слова со стороны болельщиков.