Украинские болельщики оскорбляли теннисиста Рублева на Australian Open Болельщики с флагом Украины оскорбляли и провоцировали теннисиста Рублева на Australian Open

Фото: IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press

Андрей Рублев

Украинские болельщики выкрикивали оскорбления и всячески провоцировали российского теннисиста Андрея Рублева во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), пишет «Спорт-Экспресс». Спортсмен из-за оскорбительных выкриков в свой адрес обратился к судье, тот предложил вмешаться, однако Рублев заявил, что его беспокоит не украинский флаг, а бранные слова со стороны болельщиков.

Все в порядке, просто они говорят мне плохие слова, — ответил судье Рублев.

Рублев играл против финского теннисиста Эмиля Руусувуори, матч закончился победой российского спортсмена со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Россиянин вышел в третий круг Australian Open.

Australian Open проходит с 16 по 29 января. В список участников от России вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и другие.

Ранее на Australian Open ввели запрет на использование на трибунах российского флага. Организаторы приняли такое решение из-за жалоб украинских зрителей, хотя изначально никаких ограничений для болельщиков не было. Жалоба на российский флаг поступила от нескольких зрителей по ходу матча первого круга между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой.