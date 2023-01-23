На Australian Open у сербов хотели забрать флаг из-за сходства с российским Охранник Australian Open принял сербский флаг за российский и хотел его запретить

Фото: Scott Stuart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Охранник на теннисном турнире Australian Open не хотел пускать на трибуны болельщиков с сербским флагом, перепутав его с российским. В итоге фанатам удалось убедить секьюрити и попасть на матч Новака Джоковича с флагом Сербии.

На мероприятии запрещены флаги России и Белоруссии, и спортсмены этих стран могут выступать только под нейтральными. На видео, опубликованном в Сети, видно, как охранник листает журнал с изображениями флагов. После он уходит, а его коллега признает, что речь идет о флаге Сербии.

Вы гребаный расист. Это сербский флаг. Сербия находится на Балканах, в Европе. Вы знаете, что есть такая страна? — возмутился один из фанатов.

23 января Джокович обыграл австралийца Алекса де Минора и вышел в четвертьфинал турнира. Там его соперником будет россиянин Андрей Рублев. 25-летний москвич 18 января обыграл 19-летнего датчанина Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Встреча Джоковича с Рублевым пройдет в среду, 25 января.

Другой россиянин, Карен Хачанов, свой четвертьфинальный матч проведет 24 января, соперник — американец Себастьян Корда. 20 января Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде в 1/16 финала Australian Open. Счет встречи — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4).

19 января украинские болельщики оскорбляли Рублева на Australian Open во время игры против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Россиянин обратился к судье, тот предложил вмешаться, однако Рублев заявил, что его беспокоит не украинский флаг, а бранные слова со стороны болельщиков.