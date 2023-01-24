Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

Фото: IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press

Карен Хачанов

Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В 1/4 он обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Во время встречи Корда повредил запястье, поэтому снялся по ходу третьего сета.

Хачанов вышел в полуфинал на втором турнире Большого шлема подряд, до этой же стадии он дошел на US Open 2022, где проиграл норвежцу Касперу Рууду. На Australian Open Хачанов сыграет в полуфинале впервые.

Этот результат гарантировал 26-летнему россиянину как минимум возвращение в топ-15 рейтинга ATP.

25 января Андрей Рублев проведет свой четвертьфинальный матч Australian Open против девятикратного победителя турнира, серба Новака Джоковича.

Экс первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл уже в третьем круге Себастьяну Корде, которого 24 января обыграл Хачанов.

19 января украинские болельщики оскорбляли Рублева на Australian Open во время игры против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Россиянин обратился к судье, тот спросил, мешает ли Андрею украинский флаг у зрителей, но Рублев заявил, что его беспокоит не он, а только бранные слова.