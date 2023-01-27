Теннисист Джокович заявил, что его отец не поддерживал СВО и Россию

Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что его отец Срджан не был намерен поддерживать военную операцию на Украине или Россию, выходя сфотографироваться с пророссийскими фанатами на турнире Australian Open. Его неправильно поняли, уверен спортсмен. По его словам, фанаты нарушили правила соревнований, когда стали демонстрировать российские флаги и символы поддержки СВО, передает Fox Sports.

Джокович подчеркнул, что его отец «проходил мимо» и просто поприветствовал болельщиков, как он делает всегда. Также он отметил неправильный перевод слов Срджана — их следует понимать как «ура», а не как «да здравствуют русские».

Мне жаль, что это так обострилось. Но я надеюсь, люди понимают, что не было абсолютно никакого намерения поддерживать какие-либо военные инициативы или что-то в этом роде, — сказал Джокович-младший.

Он добавил, что его семья сама прошла через несколько вооруженных конфликтов в 1990-е.

Ранее сообщалось, что отец теннисиста позировал перед камерами на фоне российского флага с портретом президента Владимира Путина после матча 1/4 финала Australian Open. В Сети появилось видео, где он стоит рядом с фанатом, одетым в футболку с изображением буквы Z и надписью «Где мы, там Россия».

После этого посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к организаторам Australian Open с требованием запретить Срджану Джоковичу посещать матчи турнира.