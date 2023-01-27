Киев потребовал наказать отца теннисиста Джоковича за симпатию к России

Фото: Darko Vojinovic/AP/TASS

Срджан Джокович

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к организаторам Australian Open с требованием запретить отцу теннисиста Новака Джоковича Срджану посещать матчи турнира, сообщает ABC News. Поводом для этого послужило появившееся в Сети видео, на котором Джокович-старший позирует на фоне флага РФ и высказывается в поддержку россиян.

Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции, — заявил дипломат.

Он также добавил, что организаторам соревнований следует поинтересоваться мнением самого Новака Джоковича по поводу поступка его отца, отношением к России и конфликту на Украине.

Видео, возмутившее украинского посла, появилось Сети после победы Новака Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в 1/4 финала Australian Open. В нем Джокович-старший стоял рядом с фанатом, одетым в футболку с изображением буквы Z и держащим развернутый российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. В какой-то момент отец теннисиста произнес: «Да здравствуют русские!».