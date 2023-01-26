«Да здравствуют русские!»: отец Джоковича позировал на фоне флага с Путиным Отец теннисиста Джоковича попозировал на фоне флага с Путиным в поддержку россиян

Фото: ANDREJ CUKIC/Global Look Press

Срджан Джокович

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан позировал перед камерами на фоне российского флага с портретом президента Владимира Путина после матча 1/4 финала Australian Open, в котором его сын одержал победу над россиянином Андреем Рублевым. Видео, на котором Джокович-старший присоединился к группе болельщиков, развернувших флаг РФ, несмотря на запрет Tennis Australia, и поприветствовал россиян, появилось в Сети.

В ролике Срджан Джокович стоит рядом с фанатом, одетым в футболку с изображением буквы Z и надписью «Где мы, там Россия». В руках он держит развернутый российский флаг с портретом Путина. Мужчина передает привет лидеру российских байкеров «Ночные Волки» Александру Залдостанову (Хирург). После этого Джокович-старший произносит: «Да здравствуют русские!»

Несколько дней назад один из охранников на Australian Open не хотел пускать на трибуны болельщиков с сербским флагом, перепутав его с российским. В итоге фанатам удалось убедить секьюрити и попасть на матч Новака Джоковича с флагом Сербии.