Последние из россиян: за кого болеть на международной арене в 2023-м В условиях жесточайших санкций остается немало атлетов из России, которые соревнуются с лучшими

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К сожалению, в 2023-й год российский спорт вошел в состоянии, приближенном к тотальному бану. Атлеты из России не выступают на чемпионатах мира и Европы, футбольные, баскетбольные и команды по другим видам спорта отстранены от международных клубных турниров. Однако и в этой тяжелейшей ситуации российским любителям спорта есть за кого поболеть на мировой арене. Рассказываем подробнее об этих атлетах.

Овечкин и компания

Несмотря ни на что, в НХЛ продолжают зажигать российские хоккеисты. В лиге остается несколько десятков классных игроков из России, более того, события конца февраля не повлияли на желание местных команд приглашать оттуда новых хоккеистов. Определенное давление присутствует, но в целом лига ревностно оберегает россиян от всяческих нападок.

Сейчас внимание всего хоккейного мира приковано к форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину, который совсем недавно вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и нацелился на казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки (894 гола). До исторической отметки остается меньше 90 голов, так что весь 2023-й наверняка пройдет в увлекательной погоне и обратном отсчете.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Овечкин

Помимо Овечкина, в НХЛ продолжают феерить россияне Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Артемий Панарин. В воротах здорово играют Андрей Василевский и Игорь Шестеркин, появляются новые звезды в лице Андрея Свечникова и его тезки Кузьменко. Так что в сильнейшем хоккейном клубном турнире мира для российских болельщиков вообще ничего не изменилось: чемпионат все такой же интересный, а ярких и высококлассных соотечественников все так же предостаточно.

С ними дядька Головин

Без российского присутствия не останется и европейский футбол. Александр Головин в составе «Монако» в чемпионате Франции продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов и находится в клубе на ведущих ролях. Кроме того, монегаски выступят в плей-офф Лиги Европы: в 1/16 финала команда Головина сыграет с «Байером», где в глухом запасе сидит другой россиянин — голкипер Андрей Лунев.

Борьбу за второй по значимости европейский трофей продолжит и Станислав Черчесов, который возглавляет «Ференцварош». Венгерская команда триумфально прошла групповой турнир и вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места, обойдя в квартете как раз «Монако». Благодаря этому команда Черчесова попала напрямую в 1/8 финала и пока не знает имени соперника.

Алексей Миранчук вместе с «Торино» не будет играть в еврокубках, но у него есть отличный шанс проявить себя в чемпионате Италии. В нескольких матчах серии А нынешнего сезона россиянин выглядел просто замечательно и успел забить пару классных голов. Стабильно выступать на высоком уровне Мирануку мешали травмы, хочется очень надеяться на то, что в 2023 году они обойдут талантливого атакующего хавбека стороной.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Головин

На этом список россиян в европейском футболе не заканчивается. Магомед Оздоев недавно забил дебютный мяч за турецкий «Фатих Карагюмрюк», в том же чемпионате на поле в составе «Антальяспора» регулярно выходит Федор Кудряшов. Новый клуб сейчас активно ищет экс-вратарь норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин. Конечно, хотелось бы видеть больше российских футболистов в Европе, но пока остается радоваться тому, чем богаты.

Продолжается бой

Мировые события никак не повлияли на профессиональные смешанные единоборства, где россияне продолжают выступать как раньше. Разве что гимн и флаг под запретом. Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в 2023-м наверняка проведет защиту титула, к чемпионскому бою в промоушене вполне может подобраться и тяжеловес Сергей Павлович. Помимо этих весьма заслуженных бойцов, в UFC остается множество россиян, которые в наступившем году полны решимости сделать качественный рывок вперед.

Одним из главных событий грядущего года в Bellator станет прощальный поединок с участием легендарного Федора Емельяненко. Российский боец 4 февраля проведет бой-реванш с американцем Райаном Бейдером, после которого должен объявить об уходе из спорта. По дофевральской задумке боссов из Bellator встреча должна была пройти чуть ли не на Красной площади. Теперь же поединок состоится в США.

Не должно быть скучно и поклонникам российского бокса. Уже 28 января состоится сразу два суперожидаемых боя для них. Действующий чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев будет защищать титулы в бою с британцем Энтони Ярдом, а сын великого Кости Цзю Тим попробует отобрать чемпионские звания по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO у американца Джермелла Чарло. Другими словами, российско-австралийский боксер попытается стать абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе и повторить достижение своего великого отца.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ислам Махачев

Вполне вероятно, что в 2023-м на ринг выйдет и обладатель титула во версии WBA Дмитрий Бивол. Россиянин, например, уже заявлял о желании встретиться с соотечественником Бетербиевым.

Ракеточный удар

В теннисе санкции коснулись лишь россиян, участвующих в командных турнирах. В личных соревнованиях — и в мужских, и в женских разрядах — все почти как раньше. Единственной проблемой может стать лишь очередной недопуск россиян к Уимблдону, но помимо него остается три супертурнира и десятки соревнований статусом пониже, где наши теннисисты точно будут желанными гостями.

У мужчин главные надежды россиян связаны с Даниилом Медведевым, которому по силам выиграть любой турнир Большого шлема. К сожалению, пока ему это удалось сделать лишь однажды, пополнить коллекцию в 2023-м было бы просто прекрасно. Претендовать на самые высокие места способен и Андрей Рублев, который находится в топ-10 мирового рейтинга и может обыграть любого топа.

У женщин ситуация немного сложнее, по-настоящему топовой теннисисткой на данный момент является лишь Дарья Касаткина. И то с большой натяжкой. При всем уважении к россиянке, она пока вряд ли способна всерьез рассчитывать на победу на турнире Большого шлема. Весьма многообещающими выглядят перспективы Вероники Кудерметовой, у которой в новом сезоне есть все шансы выйти на новый уровень.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дарья Касаткина

В целом сейчас не так важно, насколько успешными будут российские атлеты в грядущем году. По нынешним временам просто наблюдать за ними на международной арене уже огромное счастье. Ну а их победы и успехи приятнее вдвойне. Хочется верить, что эта ситуация уйдет в прошлое как можно скорее.