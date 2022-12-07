Британскую ассоциацию тенниса оштрафовали за недопуск россиян до Уимблдона ATP оштрафовала Британскую теннисную ассоциацию за недопуск россиян до Уимблдона и пригрозила дисквалификаций за повторное такое действие

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Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) оштрафовала Британскую теннисную ассоциацию (LTA) за недопуск российских белорусских игроков до участия в Уимблдоне и других турнирах на территории страны. Размер штрафа составил миллион долларов. Ранее такой же штраф LTA получила от Женской теннисной ассоциации (WTA).

Финансовые последствия этих штрафов повлияют на способность страны развивать теннис и принимать турниры. Например, мы намеревались провести ряд «Челленджеров», чтобы создать возможности для игроков с более низким рейтингом, а теперь у нас это не получится – особенно с учетом возможности новых штрафов. Мы тщательно обдумаем наш ответ и подождем результатов апелляции на решение и санкции WTA, – говорится в заявлении LTA.

Уимблдон 2022 года завершился 10 июля. В мужских соревнованиях победу одержал серб Новак Джокович, в женских — уроженка Москвы, казахстанка Елена Рыбакина. Российские теннисисты не были допущены до турнира решением организаторов.

13 июля сообщалось, что организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году.