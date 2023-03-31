Российские теннисисты примут участие в Уимблдоне LTA: российские теннисисты смогут принять участие в Уимблдоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы теннисного турнира Уимблдона заявили, что допустят российских и белорусских теннисистов до состязания, который пройдет в 2023 году, сообщает Ассоциация лаун-тенниса (LTA). Спортсменов обяжут подписать заявление о нейтралитете.

Мы приняли решение, что все российские и белорусские игроки и ассистенты, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации о нейтралитете. Это соответствует указаниям правительства Великобритании. Соблюдение заявлений о нейтралитете будет контролироваться, — говорится в заявлении.

В LTA уточнили, что их позиция относительно Украины остается неизменной, однако в 2022 году теннисисты из России и Белоруссии участвовали в состязании в нейтральном статусе.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что информация о разработке кодекса для российских спортсменов теннисного турнира Уимблдон может оказаться обычной провокацией. Она призвала воздержаться от комментариев по этому поводу, чтобы не ставить спортсменов из России в неудобное положение, заставляя их делать выбор.