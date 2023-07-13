Женский финал Уимблдона-2023: кто вышел, когда игра, чем интересен матч Почему спортсменки с Украины и Белоруссии не встретятся в финальном матче

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уимблдон, Элина Свитолина

На Уимблдоне-2023 определились финалистки. В женском турнире за первое место поборются Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса. Когда состоится женский финал Уимблдона, чего ждать от игры и почему до решающего матча дошли именно они — в материале NEWS.ru.

Почему Свитолина уступила Вондроушовой

Перед Уимблдоном Элина Свитолина с Украины не входила в число фаворитов. Эксперты не сомневались в ее потенциале и умении играть на траве: она была третьей ракеткой мира и полуфиналисткой турнира Большого шлема в 2019 году. Однако прошлой осенью Свитолина впервые стала матерью — у них с французским теннисистом Гаэлем Монфисом родилась дочь. Только трем женщинам в истории удавалось выиграть турнир Большого шлема после появления детей: Эвонн Гулагонг и Маргарет Корт в 1970-е годы и Ким Клейстерс — US Open-2009.

Маркета Вондроушова помешала Свитолиной выйти в финал. В отличие от Элины она уже играла в решающем матче на турнире Большого шлема — на «Ролан Гаррос» в 2019-м. Маркета на четыре года младше украинской спортсменки, детей у нее нет.

В первом сете игры шла равная борьба до счета 3:3, после чего Вондроушова прочно забрала инициативу и выиграла семь геймов подряд — 6:3, 4:0. В этот момент исход матча выглядел предрешенным, но Свитолина нашла в себе силы на рывок. Она сократила отставание до одного гейма (4:3) и могла оформить «камбэк», но сил не хватило. Итоговый счет — 6:3, 6:3, Вондроушова впервые вышла в финал Уимблдона, а Свитолина во второй раз остановилась в шаге от титульного матча.

Уроженка Чехии гордилась своей соперницей. «То, что она сделала, — это невероятно. Она получила уайлд-кард и вышла в полуфинал. Это потрясающе. Мне кажется, после рождения ребенка прошло так мало времени. Она делает поразительные вещи. Она боец и играет очень хорошо. Мы видим, что можно справляться и с ребенком. Это потрясающе», — заявила Вондрушева Tennis Up to Day.

Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Элина Свитолина

Как Вондроушова вернулась в элиту

Для Вондроушовой Уимблдон-2023 получился турниром возвращения. Четыре месяца назад она находилась во второй сотне рейтинга, половину прошлого года Маркета пропустила из-за перелома руки, а благодаря финалу на этой неделе вернется в топ-20. Как минимум она будет 16-й в мире, а в случае победы в финале — 11-й, обновив свой карьерный максимум.

«Я поверить не могу. Очень рада, что вытянула этот матч. В прошлом году я пропустила полгода — и не знала, смогу ли вернуться на прежний уровень. Я просто очень благодарна, что я здорова, снова могу играть в теннис. В прошлом году я сидела в гипсе и смотрела, как лучшая подруга играет квалификацию на Уимблдоне. Я очень счастлива, что все так сложилось», — сказала Маркета на корте после матча со Свитолиной.

Вондроушова стала первой несеяной (ниже 32-го места в рейтинге. — NEWS.ru) теннисисткой, вышедшей в финал Уимблдона с 1963 года. Сеяные игроки получают низкорейтинговых соперников в первых двух раундах, а другие могут сразу сыграть с чемпионами, что сильно уменьшает их шансы пройти далеко.

Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Маркета Вондроушова

Что Соболенко сказала на Уимблдоне

Во втором полуфинале встречались Арина Соболенко и Онс Жабёр. Спортсменка из Белоруссии проводит лучший сезон в карьере, в январе она выиграла свой первый турнир Большого шлема — Australian Open и подошла к Уимблдону в отличной форме, завоевав еще несколько трофеев.

Настрой Арины Соболенко на Уимблдоне был очень серьезным, она отказалась тратить энергию на что-либо, кроме тенниса. На предыдущих турнирах ей задавали вопросы о политике, о рукопожатиях с украинками, об Александре Лукашенко и об СВО. На первой же пресс-конференции в Лондоне Арина заявила, что в этот раз отвечать на подобное не будет.

«Я сразу скажу, что не буду говорить о политике. Я пришла обсуждать только теннис. Если у вас политические вопросы, то запросите у WTA или турнира расшифровки моих ответов с предыдущих турниров», — сказала Соболенко.

Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Арина Соболенко

Почему Соболенко проиграла Жабер

На Уимблдоне Арина имела шанс стать лидером мирового рейтинга. Для этого необходимо было выйти в финал — при условии, что Ига Швентек не дойдет до 1/2 финала. Ига проиграла Свитолиной во вторник, что дало шанс Соболенко.

До полуфинала Арина дошла относительно легко, отдав лишь один сет — Варваре Грачевой. У Онс Жабер путь был посложнее: трехсетовый матч с прошлогодней чемпионкой Еленой Рыбакиной и три партии с Бьянкой Андрееску. Но остальные матчи тоже выиграла всухую.

В матче Соболенко — Жабер фаворитом считалась именно Арина, несмотря на то, что Онс — прошлогодняя финалистка Уимблдона. Дело в том, что в этом году белоруска находится в лучшей форме, чем год назад, и сейчас мало кто может с ней соперничать. Лишь два игрока в мире находятся на похожем уровне стабильности: это Швентек и Рыбакина, но обе проиграли в 1/4 финала.

Онс Жабер смогла преподнести сюрприз. Ее комбинационный стиль разрушался силовой игрой Соболенко до счета 7:6, 4:2. Но когда Арина была в двух геймах от победы, ситуация на корте поменялась. Белорусская спортсменка начала ошибаться, позволила сопернице вернуться в игру, а затем и перехватить инициативу. Из последних 13 геймов Жабер взяла 10. Итоговый счет — 6:7, 6:4, 6:3 в ее пользу.

Соболенко упустила возможность впервые выйти в финал Уимбдлона и впервые же возглавить мировой рейтинг. А Жабер повторила свой прошлогодний результат. В случае победы в финале она может его превзойти.

Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press Онс Жабер

Дата женского финала Уимблдона-2023

Маркета Вондроушова и Онс Жабер встретятся на корте в субботу, 15 июля.

Победит ли Жабер на Уимблдоне

Шансы Онс и Маркеты на победу в финале специально для NEWS.ru оценил полуфиналист турнира «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков. Эти соперницы встречались между собой шесть раз, счет их личных встреч — 3:3.

«Вондроушова выиграла последние два матча у Жабер. Это может дать ей небольшое психологическое преимущество, но фаворитом все равно будет Онс. Она на пути к финалу обыграла двух сильнейших игроков мира: Рыбакину и Соболенко и вообще находится в лучшей форме в жизни. Она играет лучше, чем год назад, когда была в финале. Я не ожидал увидеть Вондроушову в финале. Она молодец, ей по силам победить Жабер, но не в эту субботу», — сказал Чесноков.

В мужских полуфиналах в пятницу, 14 июля, сыграют Даниил Медведев с Карлосом Алькарасом, а также Новак Джокович — с Янником Синнером.

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