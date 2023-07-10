Новая звезда Уимблдона Мирра Андреева: почему ее сравнивают с Шараповой Российская теннисистка выиграла шесть матчей, но уступила американке Мэдисон Кис

Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания. Лондон. Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвертого круга Уимблдона против Мэдисон Кис из США

16-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла шесть матчей подряд на турнире по теннису, который проходит в Уимблдоне. Однако 10 июля в 1/8 финала она потерпела поражение и уступила победу американке Мэдисон Кис. Что известно о новой звезде тенниса из России — в материале NEWS.ru.

Как Андреева выигрывала на Уимблдоне

Уимблдон — один из четырех самых престижных турниров года (наряду с Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open). Он проводится на траве — первом теннисном покрытии, которое сейчас уже почти не используется (на нем играют всего пять недель в году). Играя на траве, спортсменам следует быть осторожнее и внимательнее, чем во время матча на грунте или харде. Трава скользкая, поэтому на ней легко упасть, а мяч отскакивает от нее намного ниже и быстрее, чем от других покрытий.

До Уимблдона-2023 Мирра ни разу в жизни не играла на траве. Она признавалась, что на первой тренировке ей было сложно.

«Я трижды упала на первой тренировке. Мне было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает иначе, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и все еще чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока все идет неплохо», — рассказала Андреева на пресс-конференции.

Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Великобритания. Лондон. Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвертого круга Уимблдона против Мэдисон Кис из США

Мирра выиграла три матча в квалификации, пробилась в основную сетку Большого шлема и продолжила побеждать: в первом круге обошла китаянку Ван Сию, во втором — чемпионку турнира Ролан Гаррос — 2021 Барбору Крейчикову, а в третьем — россиянку Анастасию Потапову.

10 июля Мирра проиграла американке Мэдисон Киз. Но успех на Уимблдоне все равно позволит спортсменке подняться со 102-го места в рейтинге WTA на 70-е.

Как Андреева попала во взрослый турнир

2023 год Мирра Андреева начала на 293-м месте в рейтинге. В январе она дошла до финала в юниорском турнире Australian Open, но проиграла последний матч соотечественнице Алине Корнеевой. После него она начала принимать участие во взрослых соревнованиях.

С апреля по июнь Мирра одержала победу в 23 матчах из 26 во взрослом туре, взяла два титула в Швейцарии и дошла до 1/8 финала на супертурнире (Premier) в Мадриде. После этого прошла квалификацию на «Ролан Гаррос» и выиграла два матча в основе. За два месяца Мирра стала звездой взрослого тенниса, а на Уимблдоне показала новые высокие результаты.

Почему именно Андреева стала героиней сериала Netflix

На Андрееву обратили внимание создатели сериала «Брейк-пойнт», который производит Netflix. Мирра стала героиней второго сезона.

Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Великобритания. Лондон. Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвертого круга Уимблдона против Мэдисон Кис из США

«Они (участники съемочной группы. — NEWS.ru) ходят за мной. Думаю, они где-то здесь. Там очень милые люди, ничего плохого я не замечала. Если ты не хочешь что-то снимать сегодня, они не заставляют. Например, вчера я очень сильно нервничала. На разминке чувствовала стресс и дискомфорт, и мы сказали им, что сейчас не время снимать. Они нисколько не возражали и просто ушли, дали мне побыть одной», — рассказывала Мирра.

Мирра очаровала зарубежную публику отличным знанием английского и детской непосредственностью. Недавно она назвала британского теннисиста Энди Маррея очень красивым. На Уимблдоне у нее спросили, видела ли она его лично. Она ответила утвердительно.

«Когда я его вижу, то стараюсь уйти как можно скорее, потому что я слишком застенчива, чтобы говорить с ним. Пока, слава богу, он со мной не разговаривает. Может быть, он уже забыл меня, я не знаю», — добавила Андреева.

Маррей иронично ответил в Twitter на комплимент своей внешности от Мирры: «Она правда считает, что я красивый? Мирра отлично играет, но если ей и нужно что-то исправлять, то это зрение».

Что Мирра Андреева говорит об амбициях

Главные соревнования в теннисе — турниры Большого шлема. Они проходят в Мельбурне, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Рекорд среди мужчин поставил Новак Джокович, который выиграл 23 таких турнира. Столько же побед — у теннисистки Серены Уильямс. На недавней пресс-конференции Мирра заявила о том, что собирается выиграть 25.

«Я знаю, что Джокович выиграл 23 Больших шлема, поэтому я хочу 25, если это будет возможно. Не знаю. Но я просто буду играть. Сейчас моя цель — выигрывать матч за матчем, выиграть следующий. Если выиграю этот, то снова выиграть следующий. Вот и все. Просто выигрывать матч за матчем», — делилась Андреева.

Когда и где Андреева начала играть в теннис

Семья Андреевых жила в Красноярске, там Мирра и ее старшая сестра Эрика начали заниматься теннисом. Обе показывали высокие результаты, поэтому родители решили поддержать стремление детей. Они переехали в Москву, а затем и в Канн (Франция), где проживают сейчас.

Фото: IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press Мирра Андреева на чемпионате Австралии по теннису, 2023 год

Там Мирра тренируется в клубе Elite Tennis Center. Уже в 16 лет Мирра стала зарабатывать приличные деньги (за турнир в Мадриде €85 тысяч, за «Ролан Гаррос» — €142 тысячи, за Уимблдон — почти €300 тысяч). Призовые она отдает отцу, который с детства оплачивал ее тренировки и продолжает это делать до сих пор.

Чем Андреева похожа на Марию Шарапова

Сходство между Андреевой и Шараповой действительно есть. Обе дебютировали на Уимблдоне в 16 лет: Мария дошла до четвертого круга, Мирра остановилась на этой же стадии. Обе доходили до финалов на юниорских турнирах Большого шлема. Обе в 16-летнем возрасте стали клиентами агентства IMG.

И Шарапова, и Андреева за первую неделю дебютного Уимблдона обыграли трех более рейтинговых соперниц, одна из которых была россиянкой. Шарапова обошла Бовину, Андреева — Потапову. Марию прозвали на Уимблдоне русской сенсацией, а Мирра уже в этом статусе приехала в Англию.

Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Pres Мирра Андреева Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Pres Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Мирра Андреева Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Мирра Андреева Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Pres Мирра Андреева Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Pres Мирра Андреева Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Pres Мирра Андреева Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Pres Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева Фото: Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press Мирра Андреева

Шарапова выиграла свой второй Уимблдон в 17-летнем возрасте, в 2004 году. Мирра может сделать то же самое спустя год, когда ей тоже будет 17.

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