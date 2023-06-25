Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обыграла восьмикратного чемпиона мира по теннису Роджера Федерера в рамках матча на Уимблдоне, сообщает Daily Mail. Игру с титулованным спортсменом принцесса решила провести с целью привлечь внимание к проблемам подросткового спорта. Миддлтон призналась, что в ходе игры получила полезные советы от Федерера.
Любые советы по поводу моей подачи были очень полезны, — сказала принцесса Уэльская.
Она отметила, что воспитанники теннисного клуба также сумели за короткий срок овладеть отличной техникой. В свою очередь профессиональный теннисист похвалил Миддлтон за ее игру и конкретно за последнюю подачу.
Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над соперницей из США Коко Гауфф в матче второго круга травяного турнира WTA-500 в Берлине. Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2012 Надежда Петрова отметила, что результаты ее не удивили, так как у спортсменки из России было преимущество в виде успешных выступлений на этом покрытии в текущем сезоне. Теннисистка указала, что у спортсменки из США было много вынужденных ошибок, а также отсутствовала уверенность.