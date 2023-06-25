Кейт Миддлтон обыграла восьмикратного мирового чемпиона по теннису Кейт Миддлтон обыграла Федерера на Уимблдоне

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обыграла восьмикратного чемпиона мира по теннису Роджера Федерера в рамках матча на Уимблдоне, сообщает Daily Mail. Игру с титулованным спортсменом принцесса решила провести с целью привлечь внимание к проблемам подросткового спорта. Миддлтон призналась, что в ходе игры получила полезные советы от Федерера.

Любые советы по поводу моей подачи были очень полезны, — сказала принцесса Уэльская.

Она отметила, что воспитанники теннисного клуба также сумели за короткий срок овладеть отличной техникой. В свою очередь профессиональный теннисист похвалил Миддлтон за ее игру и конкретно за последнюю подачу.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над соперницей из США Коко Гауфф в матче второго круга травяного турнира WTA-500 в Берлине. Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2012 Надежда Петрова отметила, что результаты ее не удивили, так как у спортсменки из России было преимущество в виде успешных выступлений на этом покрытии в текущем сезоне. Теннисистка указала, что у спортсменки из США было много вынужденных ошибок, а также отсутствовала уверенность.