Кафельников высказался о допуске россиян на Уимблдон Теннисист Кафельников: у организаторов Уимблдона не было выбора в вопросе допуска спортсменов из РФ

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Евгений Кафельников

У организаторов Уимблдона не было выбора в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов на турнир в 2023 году, заявил теннисист Евгений Кафельников. В разговоре с «Газетой.ru» он пояснил, что в прошлом году Уимблдон был лишен рейтинговых очков за попытку введения санкций в отношении спортсменов, а организаторы получили штрафы.

WTA и ATP — сильные организации, которые отстаивают права игроков. В прошлом году Уимблдон был лишен рейтинговых очков, организаторы турнира были предупреждены, — отметил спортсмен.

По словам Кафельникова, несмотря на давление правительства Британии, организаторы Уимблдона приняли решение о допуске российских спортсменов на турнир. Теннисист уточнил, что в случае введения санкций в отношении спортсменов из России и Белоруссии им грозила бы жесткая реакция со стороны WTA и ATP.

Организаторы Уимблдона ранее заявили, что разрешат российским и белорусским теннисистам принять участие в турнире в 2023 году. В Ассоциации лаун-тенниса (LTA) при этом сообщили, что считают отстранение россиян и белорусов правильным решением. Тем не менее в 2023 году в ассоциации не готовы прибегнуть к запрету из-за угрозы санкций. Россиянам и белорусам придется выступать на турнире в нейтральном статусе.