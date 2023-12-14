«Отказываться нельзя»: политолог о допуске спортсменов из РФ на Олимпиаду Политолог Богачева: российским спортсменам нужно участвовать в Олимпиаде

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Российским спортсменам нельзя отказываться от участия в Олимпиаде-2024, если условия допуска будут приемлемыми для государства, заявила политолог Анна Богачева. В разговоре с «360» эксперт подчеркнула, что те, кому разрешат участвовать в международных соревнованиях, должны приложить максимум усилий для завоевания наград.

Отказываться полностью от участия в таких соревнованиях нельзя. <...> Если ряд отечественных спортсменов допустят <...> и условия их участия сочтут приемлемыми для России, то, безусловно, они должны не просто поехать, но и приложить максимум усилий, — отметила политолог.

Эксперт уточнила, что они будут соревноваться не только за себя, но и за тех, кого до Олимпиады не допустили. Кроме того, международные соревнования являются важной площадкой для совершенствования навыков. Богачева напомнила, что на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены выступали без национального флага, но это не помешало им завоевать 32 медали.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российские спортсмены тренируются годами и их знают даже без флага. Он подчеркнул, что МОК может искусственно «отсекать» лидеров российского спорта от Олимпиады, в этом случае нужно «взвешенное решение» по участию.