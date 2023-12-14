«Извращение идей Пьера де Кубертена»: Путин о действиях чиновников МОК Путин: чиновники МОК попали в огромную зависимость от спонсоров

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Действия олимпийских международных чиновников в отношении России являются извращением идей экс-президента Международного олимпийского комитета, инициатора организации Олимпийских игр Пьера де Кубертена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. По его словам, чиновники МОК попали в слишком большую зависимость от спонсоров и могут похоронить олимпийское движение.

Говоря о возможности участия российских спортсменов на международных соревнованиях, президент указал, что российские атлеты тренируются годами и их знают даже без флага. Он подчеркнул, что МОК может искусственно «отсекать» лидеров российского спорта от Олимпиады, в этом случае нужно «взвешенное решение» по участию. Путин отметил необходимость внимательно проанализировать условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду.

Если же цели МОК — отсечь спортсменов, претендующих на медали, «обесточить» сборную России, то ехать отечественным атлетам не нужно, — сказал российский лидер.

В декабре Международный олимпийский комитет допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

До этого Путин заявил, что МОК занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску атлетов на Олимпийские игры, который противоречит самой природе спорта.