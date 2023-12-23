Федерация тенниса России назвала лучших игроков 2023 года Медведев и Звонорева названы лучшими теннисистами года по версии ФТР

Федерация тенниса России признала Даниила Медведева лучшим теннисистом по итогам 2023 года. Церемония награждения прошла в Москве. Спортсмен подключился по видеосвязи, поскольку выступает на турнире в Абу-Даби. Лучшей теннисисткой года признали Веру Звонареву, передает ТАСС.

Огромное спасибо за награду. Сезон получился отличным. В следующем сезоне постараюсь выступать лучше, надеюсь, у меня это получится, — сказал Медведев.

27-летний спортсмен девять раз выходил в финалы соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе Открытого чемпионата США, и завоевал пять титулов. Звонарева в текущем году в паре с немкой Лаурой Зигемунд выиграла Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.

Ранее Медведев уступил американцу Тейлору Фрицу на выставочном турнире World Tennis League в Абу‑Даби (ОАЭ). Россиянин проиграл свой матч, состоявший из одного сета, со счетом 3:6, но взял решающее очко в овертайме — 1:0.

В тоге команда «Иглз», за которую выступают россияне Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин, выиграла матчевую встречу у «Фалконс» со счетом 22:18. Всего в турнире принимают участие 16 теннисистов, разбитых на четыре команды.