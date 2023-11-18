Российский теннисист проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP Теннисист Даниил Медведев проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пишет «Чемпионат». Матч проходил в Турине и завершился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу итальянца. Игроки провели на корте почти два с половиной часа.

За это время россиянин 10 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и ни разу не реализовал брейк-поинт. Синнер, в свою очередь. выполнил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и трижды взял подачу соперника из семи возможностей. В личных встречах у Медведева и Синнера счет теперь 6–3, россиянин уступил итальянцу уже третий матч подряд. Медведев в настоящее время находится на третьей строчке мирового рейтинга ATP, Синнер — на четвертой.

В другом полуфинале вечера сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и вторая строчка рейтинга испанец Карлос Алькарас. В прошлом году Итоговый турнир выиграл Джокович.

На старте турнира Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым со счетом 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 31 минуту. Счет личных поединков между двумя россиянами стал 7:2 в пользу Медведева. Рублев находится на пятом месте ATP.