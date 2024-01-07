Рублев выиграл первый турнир ATP в 2024 году Россиянин Рублев в финале ATP обыграл финна Руусувуори со счетом 6:4, 6:4

Фото: Lo Ping Fai/XinHua

Андрей Рублев

Россиянин Андрей Рублев победил финна Эмиля Руусувуори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Гонконге. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 26-летнего спортсмена, посеянного на соревновании под первым номером.

Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. В 2021 году он в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

24-летний Руусувуори занимает в мировом рейтинг 69-ю строчку. В своей карьере ему ни разу не удавалось стать финалистом турниров ATP. Его максимальным результатом на турнирах Большого шлема стал выход во второй раунд всех четырех соревнований.

Призовой фонд турнира ATP превышает $661 тыс. Из россиян его в 1996 году выиграл Андрей Ольховский в парном разряде.

По итогам прошлого года Федерация тенниса России (ФТР) признала лучшим теннисистом Даниила Медведев. Среди девушек лидером стала Вера Звонарева. На церемонии награждения спортсмен отметил, что в 2024 году постарается выступать эффективнее.

Однако военкор Александр Коц выразил удивление, что Медведев, выступающий на международных турнирах в нейтральном статусе, без государственного флага, признан первой ракеткой страны. По мнению журналиста, он не понимает, при чем тут Россия «воинов, пахарей и великих чемпионов».

Ранее сообщалось, что теннисисты уже второй год без флага и подписи RUS возле фамилии выступают на всех турнирах без ограничений. Исключением стал Уимблдон-2022.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ранее заявила, что сборная отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года. По ее мнению, российские атлеты не должны участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна.