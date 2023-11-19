Джокович вышел в финал Итогового турнира ATP

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович со счетом 6:3, 6:2 обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает пресс-служба организации. Соревнования проходят в итальянском Турине.

Сербский теннисист в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP, этот рекорд он делит с чехом Иваном Лендлом, который такое же количество раз доходил до решающего матча. Теперь Джоковичу предстоит сыграть с итальянцем Янником Синнером, одержавшим в полуфинале победу над россиянином Даниилом Медведевым.

Накануне Медведев уступил Синнеру со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу итальянца. Игроки провели на корте почти два с половиной часа. За это время россиянин 10 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и ни разу не реализовал брейк-поинт. Синнер, в свою очередь. выполнил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и трижды взял подачу соперника из семи возможностей.

На старте турнира Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым со счетом 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте полтора часа, по итогу счет личных поединков между двумя россиянами стал 7:2 в пользу Медведева. Теперь Рублев находится на пятом месте ATP, Медведев — на третьей.