«По пивку — и на фронт»: на Украине мобилизуют футбольный клуб «Оболонь» Журналист Спиваковский: киевскому ФК «Оболонь» пришла групповая повестка в ВСУ

Фото: fc.obolon.ua

Футболистам киевской команды «Оболонь» пришла групповая повестка из военкомата. Отправят ли спортсменов на фронт, что заявили в клубе?

Что известно о мобилизации игроков «Оболони»

Накануне, 22 декабря, появилась информация, что в футбольный клуб «Оболонь» из Киева поступила групповая повестка в военный комиссариат на 25 человек. Об этом сообщил украинский журналист и ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

«Мобилизационный энтузиазм военкомов Незалежной добрался и до профессиональных спортсменов. Так, по словам ведущего украинского футбольного ток-шоу Михаила Спиваковского, футболистам киевской „Оболони“ поступила групповая повестка сразу на 25 человек. Клуб выступает в Украинской футбольной Премьер-лиге», — писал Telegram-канал Readovka.

Как уточняет украинское издание «СТРАНА.ua», киевский военкомат хочет призвать футболистов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По пивку — и на фронт», — шутят в комментариях.

Что заявили в «Оболони» о мобилизации футболистов

Администрация «Оболони» в соцсетях заявила, что информация о вручении повесток игрокам команды не соответствует действительности.

«Информация, распространившаяся в публичной плоскости, о том, что в ФК „Оболонь“ (Киев) поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК, не соответствует действительности. Сообщаем о том, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступало повестки. Все военнообязанные работники клуба соблюдают законы Украины об „Об обороне Украины“, „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, „О воинской обязанности и военной службе“», — отмечается в сообщении клуба.

В клубе отметили, что проводится сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

«ФК „Оболонь“ (Киев) соблюдает требования законодательства, и, согласно постановлению КМУ № 1487 о порядке организации и введения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов», — сообщили представители команды.

Фото: fc.obolon.ua

На каком месте идет «Оболонь» в чемпионате Украины

Сейчас киевский «Оболонь» занимает 13-е место в турнирной таблице Украинской футбольной Премьер-лиги. На счету команды 14 очков после 16 сыгранных матчей. От предпоследней позиции клуб отделяет два балла.

В своем последнем матче «Оболонь» уступил в дерби киевскому «Динамо» со счетом 0:2.

Какие спортсмены воюют за Украину

В первые дни после начала СВО украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в ряды территориальной обороны. Ломаченко присоединился к батальону, который расположен в родном городе спортсмена — Белгороде-Днестровском. Усик попал в батальон в Киеве, где он проживает после переезда из Крыма в 2012 году. Однако оба боксера вскоре покинули ряды теробороны и уехали с Украины.

Также в ряды ВСУ вступили украинские теннисисты Сергей Стаховский и Александр Долгополов. По состоянию на август 2023 года они принимали участие в боевых действиях.

Какие украинские спортсмены погибли на СВО

Некоторые спортсмены, присоединившиеся к ВСУ, погибли в зоне боевых действий. Одним из первых был футболист клуба «Карпаты» — 21-летний Виталий Сапило. Он командовал танковым взводом и погиб под Киевом.

20-летний биатлонист Евгений Малышев, выступавший за сборную Украины, многократный чемпион Украины по кикбоксингу Евгений Звонок, многократный чемпион Украины по самбо Артем Прийменко, чемпион Украины по боксу Александр Онищенко, чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь и многие другие тоже погибли после вступления в ряды ВСУ или территориальной обороны.

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