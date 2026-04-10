«Зенит» — «Краснодар»: прогнозы, когда пройдет матч, кто победит

12 апреля в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится центральный матч двух лидеров чемпионата. Петербургский «Зенит» примет действующего победителя — «Краснодар». У кого больше шансов на победу, история противостояний клубов — в материале NEWS.ru.

Как «Краснодар» и «Зенит» выступают в сезоне РПЛ

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. В весенней части сезона команда Мурада Мусаева одержала шесть побед в девяти матчах. Две потери очков пришлись на кубковые встречи. В гостевой игре полуфинала Пути РПЛ «Краснодар» проиграл ЦСКА со счетом 1:3, но в ответной встрече выиграл 4:0 и прошел дальше. В решающей стадии «быки» в первом матче сыграли вничью с «Динамо» — 0:0. Единственная осечка в чемпионате России произошла в Казани: «Краснодар» уступил «Рубину» со счетом 1:2.

«Зенит» располагается на второй строчке, набрав 51 балл. После зимней паузы сине-бело-голубые провели девять официальных матчей, в которых одержали семь побед. Единственное поражение в чемпионате «Зенит» потерпел на выезде от «Оренбурга» — 1:2.

В РПЛ команда Сергея Семака обыграла «Крылья Советов» (2:1), «Балтику» (1:0), «Динамо» (3:1) и «Спартак» (2:0). В Пути регионов Кубка России сине-бело-голубые оказались сильнее махачкалинского «Динамо» и «Балтики». Обе встречи завершились со счетом 1:0. 8 апреля «Зенит» уступил «Спартаку» в серии пенальти и вылетел из турнира.

Кого называют фаворитом матча «Зенит» — «Краснодар»

Джон Кордоба

Многое в матче «Зенит» — «Краснодар» будет зависеть от того, удастся ли петербуржцам сдержать нападающего «быков» Джона Кордобу, заявил NEWS.ru экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. Он отметил, что в последнее время у команды Мусаева начал проявляться чемпионский характер.

«Краснодарцы стали более уверенными в себе. „Зенит“ умеет играть с этим соперником. До конца уже остается не так много туров, и, если „Краснодар“ сможет увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью, это даст ему дополнительные шансы в борьбе за чемпионство. Если „Зенит“ выиграет, то, скорее всего, поставит точку», — сказал Рапопорт.

«Краснодар» является самой стабильной командой РПЛ, заявил тренер Валерий Непомнящий. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что предстоящий матч будет непредсказуемым.

«С другой стороны, дома и родные стены помогают. Все очень непредсказуемо», — сказал Непомнящий.

«Зенит» и «Краснодар» имеют равные шансы, считает экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что интрига в чемпионской гонке сохранится до самого конца первенства.

«Ожидания от матча самые высокие. Хотелось бы, чтобы команды не играли осторожно, на 0:0, а показали все, на что способны. Шансы — 50 на 50. В этой встрече важно победить для психологической уверенности», — сказал Булыкин.

Кто является лидером «Зенита» и «Краснодара»

Футболисты «Краснодара» — лучшие бомбардиры и ассистенты РПЛ. Колумбиец Джон Кордоба забил 14 мячей. В топ-4 также входит полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян, на счету которого 11 голов. В его активе также 14 результативных передач.

Несмотря на большое количество легионеров в составе «Зенита», в списке бомбардиров лидируют россияне. Девять голов и пять результативных передач на счету Максима Глушенкова, 7+2 — у Александра Соболева, 6+1 — у Андрея Мостового. «Плохой мальчик» российского футбола (так себя назвал Соболев после кубковой игры с «Балтикой») проводит лучший отрезок за долгое время. В последних семи матчах на счету нападающего пять мячей и одна результативная передача.

История противостояния «Зенита» и «Краснодара»

Александр Соболев («Зенит») и Максим Витюгов («Крылья Советов») в матче 23-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге

«Краснодар» и «Зенит» провели друг с другом 32 матча. В активе сине-бело-голубых 20 побед, семь игр завершились вничью, всего пять раз удалось победить «быкам». За последние пять лет «Краснодар» смог одолеть петербуржцев всего один раз в 11 встречах. В первом круге «быки» уступили на своем поле со счетом 0:2.

Центральный матч 24-го тура РПЛ состоится 12 апреля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30. Главный судья — Сергей Карасев.

