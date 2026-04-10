Экс-футболист сборной России назвал фаворита матча «Зенит» — «Краснодар»

«Зенит» и «Краснодар» имеют равные шансы в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), считает экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что интрига в чемпионской гонке сохранится до самого конца первенства.

Ожидания от матча самые высокие. Не хотелось бы, чтобы команды играли осторожно, на 0:0, а показали все, на что способны. Шансы 50 на 50. Кто бы не победил, гонка будет продолжена до конца чемпионата. Я думаю, остальные матчи даже будут важнее. Но в этой встрече важно победить для психологической уверенности, — сказал Булыкин.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 12 апреля в 19:30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После 23 туров эти команды находятся наверху турнирной таблицы. «Краснодар» идет первым с 52 очками, «Зенит» — второй (51).

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что сине-бело-голубые не должны были доводить дело до серии пенальти в кубковом матче со «Спартаком». Он отметил, что команда Хуана Карлоса Карседо на удивление сыграла очень собранно в обороне.