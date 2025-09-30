Флаги России, гостеприимство, пахлава: как проходят Игры СНГ в Азербайджане

В Азербайджане продолжаются III Игры стран СНГ. Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачете. Что рассказали отечественные атлеты об организации соревнований, сколько завоевали золотых медалей — в материале NEWS.ru.

Что сказали российские пловцы об Играх стран СНГ в Азербайджане

На Играх стран СНГ РФ представляют 262 атлета. Они выступают под флагом и гимном страны. Боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев пронесли знамя России на церемонии открытия соревнований на Гянджинском городском стадионе. Отечественные спортсмены выступают в 21 дисциплине.

В Играх принимают участие атлеты в возрасте 23 лет и моложе. Среди них могут быть олимпийские чемпионы и чемпионы мира, если они соответствуют возрастному цензу.

Российскую делегацию на соревнованиях по плаванию представляют 13 спортсменов, среди которых восемь юношей 2009–2010 и пять девушек 2011–2012 годов рождения. В состав национальной команды вошли сильнейшие атлеты по итогам национального отбора.

«Эмоции хорошие. Мне все нравится, бассейн хороший. Нас очень хорошо поддерживает национальная команда. Это очень приятно. Видно, что они болеют. Атмосфера тоже нравится, все настроены работать», — сказала NEWS.ru победительница заплыва на 400 метров вольным стилем Валерия Бражниченко.

Максим Старовойтов взял золото в заплыве на 200 метров баттерфляем.

«Посвящаю победу всей своей команде, потому что она болела за меня. Без нее я бы не смог так проплыть. Эмоции положительные, все устраивает и нравится. Очень хорошая атмосфера», — сказал Старовойтов NEWS.ru.

Оба спортсмена заявили, что их главная мечта — завоевать олимпийское золото. Пловцы отметили, что еще не успели попробовать азербайджанскую кухню, но обязательно это сделают.

Заплыв баттерфляем среди мужчин на Играх стран СНГ в Азербайджане Фото: Flickr/III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

«Атмосфера боевая. Мы настроились позитивно. Всё прекрасно — город и люди. Огромное спасибо родителям, тренеру, всем, кто помогал и вкладывался», — сказал NEWS.ru победитель Игр стран СНГ на дистанции 100 метров на спине Дмитрий Кравцов.

Он отметил, что мечтает об олимпийском золоте, хочет попасть в состав основной сборной России и завоевывать медали международных турниров.

«Все очень нравится. Классная организация, красивый город (Гянджа. — NEWS.ru). Настроение боевое, рис вкусный. Конкуренция тут высокая. Моя мечта — взять олимпийское золото, стать мастером международного класса и выше. Передаю привет родителям и тренеру», — заявил NEWS.ru серебряный призер Игр стран СНГ на дистанции 50 метров на спине Кирилл Веремчук.

Что сказали российские теннисисты об Играх стран СНГ в Азербайджане

Чемпионки Игр стран СНГ по настольному теннису Екатерина Дроздова и Амина Илимбетова заявили, что очень довольны питанием в Габале.

«Нас здесь отлично кормят, все очень вкусно. Мы без ума от пахлавы», — сказала Илимбетова.

Дроздова рассказала о доброжелательном приеме в Азербайджане.

«Нас так тепло здесь встретили, мы также очень рады всем. Нам хочется посмотреть эту гостеприимную страну, но это будет возможно только после соревнований. Сейчас мы сосредоточены только на них», — сказала Дроздова.

Чемпион Игр стран СНГ в командном турнире по настольному теннису Евгений Васиков заявил, что, представляя РФ на соревнованиях, ощущает очень большую ответственность.

«Выступая в форме сборной страны и под флагом России, мы испытываем очень большие эмоции. Представлять РФ — достаточно тяжелая ноша, учитывая, что это мой первый опыт. Давит большой груз ответственности. Я очень рад представлять Россию на таких масштабных соревнованиях», — сказал он.

Фото: Валерия Бражниченко во врем церемонии награждения на Играх стран СНГ в Азербайджане

Сколько медалей завоевала сборная России на Играх стран СНГ в Азербайджане

На данный момент сборная России завоевала 68 медалей: 46 золотых, 13 серебряных и девять бронзовых. Команда лидирует с большим отрывом в общем зачете.

Российские пловцы завоевали 22 золотые медали. После победы в мужской и женской эстафетах спортсменов отправили на допинг-контроль, где они пробыли примерно час. Проверку также проходили белорусские пловцы.

Россияне завоевали девять золотых медалей в турнире по настольному теннису, шесть — в стрельбе, четыре — в самбо, пять — в тхэквондо. После каждой победы на церемонии награждения звучит гимн России.

Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Азербайджана, в активе которой семь золотых, 18 серебряных и 31 бронзовая медаль. На третьем месте идет команда Белоруссии — семь золотых, 15 серебряных и 17 бронзовых наград.

В каких городах Азербайджана проходят Игры стран СНГ

В Играх стран СНГ принимают участие атлеты из 13 государств: России, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. Соревнования проходят на 12 площадках в семи азербайджанских городах — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Игры завершатся 8 октября.

Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Азербайджана Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды России Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Таджикистана Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Казахстана Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Турции Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Пакистана Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Туркменистана Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Кувейта Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Узбекистана Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Омана Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Кубы Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Республики Беларусь Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. Представители сборной команды Кыргызстана Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025

