Российские пловцы завоевали золотые медали на Играх стран СНГ Российские пловцы Старовойтов и Чернышова завоевали золото на Играх стран СНГ

Российские пловцы Максим Старовойтов и Анастасия Чернышова завоевали золотые медали на III Играх стран СНГ, передает корреспондент NEWS.ru. Соревнования проходят с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане.

Отмечается, что Старовойтов принял участие в заплыве на 200 метров в стиле баттерфляй. Второе место в соревновании занял азербайджанский пловец Огтай Гусейнов, третьим стал узбекистанец Жавлонбек Ганиев. Чернышова участвовала в заплыве на 200 метров баттерфляем среди женщин. Серебро и бронзу завоевали пловцы Мехри Абдурахманлы и Анастасия Гнуссина.

Ранее победители соревнований по плаванию на Играх стран СНГ Валерия Бражниченко и Максим Старовойтов заявили, что их главная мечта — олимпийское золото. Они также поблагодарили свою сборную за поддержку и внимание.

До этого российские спортсмены прошли с флагом страны на церемонии открытия Игр стран СНГ в Азербайджане. Знаменосцами сборной России стали боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев. Церемония открытия была организована на Гянджинском городском стадионе.