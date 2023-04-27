ВСУ грозят танками НАТО: какую бронетехнику дадут Киеву, чем ответит Россия Сколько танков поставит Украине Запад и в чем их уязвимости — в материале NEWS.ru

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Leopard 2A6

Немецкий еженедельник Der Spiegel в конце марта сообщил, что на Украину прибыли все обещанные Киеву 18 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2, а в феврале 2023-го отмечал, что Германия одобрила поставку ВСУ еще 178 Leopard 1 предыдущего поколения в течение двух лет. Какие еще танки получит Киев от НАТО, что противопоставит им российская армия и как специальная военная операция изменила подход ВС РФ к бронетехнике, разбирался NEWS.ru.

Сколько танков Запад обещал поставить Украине

Практически с начала СВО Киев говорил о необходимости получить от западных стран бронетехнику, в том числе танки. Чаще всего упоминались американские Abrams, германские Leopard 1 и Leopard 2 и Challenger 2 британского производства. В январе 2023-го посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил телеканалу BFMTV, что Запад готов передать Киеву 321 танк. Он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в подкреплении как можно быстрее и на этом настаивает президент Украины Владимир Зеленский

«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее», — рассказал Омельченко.

Фото: US Army

Также в январе глава Франции Эммануэль Макрон не исключил передачу Украине танков Leclerc. Политик добавил, что попросил министра обороны проработать данный вопрос. Кроме того, 25 января в ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя вашингтонской администрации рассказали о планах Пентагона передать ВСУ 31 Abrams. По поводу Challenger 2 канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявляла, что он готов отправить Киеву боевые машины из запасов королевства. При этом, по данным источников Independent, сначала на Украину отправят группу из четырех танков, потом передадут еще восемь.

Кроме того, оборонный концерн ФРГ Rheinmetall выразил готовность передать ВСУ в общей сложности 139 танков Leopard. Об этом в интервью редакционному объединению RND сообщил представитель промышленного гиганта. По его словам, первые поставки могут быть осуществлены в апреле-мае текущего года.

Сколько танков понадобится Украине, чтобы создать проблемы ВС РФ

Украине требуется от 700 до 1000 танков западного производства (Abrams, Challenger, Leopard, Leclerc) для восстановления потенциала ВСУ, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он подчеркнул, что практически все боеспособные советские машины Т-64, Т-72 и Т-80 сожгли российские войска с начала СВО. По его словам, на 24 февраля 2022-го ВСУ располагали 770 исправными Т-64.

«Украина лишена возможности наступать танковыми клиньями и организационно, и тактически. Во-первых, у ВСУ нет такого количества танков, во-вторых, у России хватает противотанковых средств и бронетехники для отражения массированного танкового удара. Кроме того, танки нуждаются в поддержке пехоты», — отметил Суконкин.

Чем Россия уничтожит западные танки в случае наступления ВСУ

Суконкин в беседе с NEWS.ru также добавил, что перечисленные натовские танки уязвимы для всей номенклатуры противотанкового вооружения, включая ПТРК «Корнет», «Конкурс», «Фагот», «Метис», а также для подкалиберных и кумулятивных снарядов. Кроме того, в Ростехе отметили, что те же Leopard 2 можно уничтожать снарядами типа «Манго», авиационными ракетами «Вихрь» и «Атака».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

«У Leopard в отличие от российских машин нет динамической защиты, поэтому им нечего противопоставить российским ракетам „Вихрь“ и „Атака“, с помощью которых авиация ВКС РФ успешно уничтожает бронетехнику. Точно не выдержат „немцы“ и попадание 125-мм подкалиберного снаряда типа „Манго“, причем неважно в какой проекции придется удар — что в лоб, что в борт — танк будет уничтожен», — говорится в Telegram-канале Ростеха.

Leopard и Leopard 2 уничтожит примитивный РПГ-7 с кумулятивной гранатой, если «засадить между катков или в разрез башни». Кроме того, иностранные танки уступают в маневренности российским Т-72 и Т-80, сказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что из такого орудия «Леопарды» подбивались в Сирии и Афганистане, а более серьезными российскими системами с ними справиться еще проще. Из этого же оружия — РПГ-7, по словам первого зампредседателя комитета ГД по обороне Алексея Журавлева, ВС РФ смогут уничтожить американские Abrams. Парламентарий добавил, что Abrams также уязвимы перед советскими Т-72.

«В танковых дуэлях Abrams чаще всего проигрывает даже тому же советскому Т-72, а он у нас и с вооружения уже снят. Посмотрим, соответствует ли американская реклама от генерала Милли реальному положению дел на земле. Обычно образцы оружия из США всегда оказывались сильно перехваленными», — подчеркнул Журавлев.

Также Ростех в публикации в Telegram-канале рассказывал, что управляемый снаряд «Краснополь», используемый гаубицами «Мста-Б» и «Мста-С», способен уничтожать цели с точностью до нескольких метров, в том числе танки Abrams и Leopard.

Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале опубликовало видео с тренировок российских экипажей Т-90М «Прорыв». Ведомство отметило, что военные учатся уничтожать новейшие танки западного производства.

В разговоре с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой добавил, что Abrams, Leopard и Challenger также уступают в мощи новейшему российский танк Т-14 «Армата». Выгодным отличием Т-14 от западных боевых машин является то, что российский танк легче, добавил генерал. По его словам, это повышает проходимость танка на поле боя, особенно в болотистой местности.

Какие недостатки танков выявила спецоперация на Украине

СВО на Украине выявила, что главный недостаток современных основных боевых танков заключается в отсутствии защиты на 360 градусов от различных средств поражения — от беспилотников до обычных снарядов, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт также отметил, что танки по-прежнему являются основной ударной силой сухопутных войск, но под влиянием СВО изменятся взгляды на танкостроение.

«Раньше танки модернизировали, полагаясь на поражающие факторы противотанкового оружия. Сейчас мы видим, что по бронетехнике работают примитивные вещи: массово сбрасывают с дронов гранаты в открытые люки, FPV-коптеры летают с боевой частью РПГ. Но раньше считалось, что ракета или снаряд прилетит только со стороны противника, а не сзади. Из-за этого корма танка оставалась уязвимой», — рассказал собеседник.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв» ведет стрельбу по позициям ВСУ в южном секторе спецоперации

Он подчеркнул, что лобовая часть танка, а также борта «ближе к носу и первые 1,5–2 метра днища» традиционно защищены лучше, но СВО показала, что в дополнительном бронировании нуждаются все узлы бронемашин, а не только прикрывающие экипаж, оборудование, электронику и боеукладку.

По его словам, корма остается незащищенной, хотя поражение двигателя лишает танк способности двигаться. Днище танка также нуждается в усиленном бронировании, так как современные мины детонируют не под первыми 1,5–2 метрами, а в середине, например, поражая боеукладку и вызывая полное уничтожение боевой машины с мгновенной гибелью экипажа.

Эксперт отметил, что эффективность танков повышается, если экипажи обеспечены разведкой, а также успешно взаимодействуют с пехотой, поэтому экипажи должны оснащаться боевыми планшетами для лучшей информированности о происходящем на поле боя и координации действий с подразделениями других родов войск.

Помогут ли России старые советские танки Т-54/55 и Т-62

По словам Суконкина, Россия при необходимости «в полной рост» сможет использовать в зоне СВО старые советские танки Т-54/55 и Т-62. Эксперт добавил, что обе машины оснащены мощными пушками калибра 100 мм и 115 мм соответственно.

«Если мы говорим о Т-54/55, у них 100-мм пушка, если про Т-62, у них 115-мм пушка гладкоствольная. Т-62 справится с любым танками, кроме разве что самых современных модификаций натовских танков. А всю остальную номенклатуру бронированных машин Т-62 прекрасно выбьет. Если что, думаю, Россия сможет Т-55 и Т-62 использовать в СВО в полный рост», — рассказал обозреватель.

По его словам, модифицированный Т-62М1 оснащен не хуже Т-72. Суконкин подчеркнул, что «сам по себе танк — это основа, наполняемая современным оборудованием». Эксперт считает, что нельзя говорить, что Т-54, Т-55 или Т-62 «будут плохими».

Какая боевая машина стала лучшим ассистентом российских танков

Лучшим «боевым дуэтом» в российской бронетехнике является связка любого основного боевого танка и боевой машины поддержки танков «Терминатор», заявил NEWS.ru Алексей Суконкин. Специалист отметил, что эти машины идеально подходят для ведения сражений в городской застройке.

«Великолепным дополнением к основным боевым танкам, стоящим на вооружении РФ, стали боевые машины поддержки танков „Терминатор“. Для боев в городской застройке — идеальная находка, очень эффективный дуэт, связка. Наверно, лучшее достижение танкостроения для современного боя», — считает Суконкин.

По его словам, танки и «Терминаторы» должны обеспечиваться всеми видами разведывательной техники и поддержкой для максимально точного целеуказания.