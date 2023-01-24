Немецкие производители подсчитали, сколько танков могут отправить Украине В концерне Rheinmetall сообщили, что могут поставить Украине 139 танков Leopard

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard. Об этом в интервью редакционному объединению RND сообщил представитель концерна. По его словам, первые поставки могут быть осуществлены в апреле — мае текущего года.

У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. Ремонт этих машин займет почти год. Поставка возможна в конце 2023-го — начале 2024 года. Есть еще 29 Leopard 2A4, <...> которые будут готовы к отправке уже в апреле — мае 2023 года, — рассказал представитель Rheinmetall.

Он также отметил, что концерн может сделать доступными еще 88 боевых машин Leopard 1.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не видит смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались, однако не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.