Названо число танков Запада, необходимое ВСУ для восстановления потенциала Военный эксперт Суконкин: Украине требуется 700-1000 западных танков для восстановления потенциала

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Challenger

Украине требуется от 700 до 1000 танков западного производства (американские Abrams, британские Challenger, германские Leopard, французские Leclerc) для восстановления потенциала ВСУ, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он подчеркнул, что практически все боеспособные советские машины Т-64, Т-72 и Т-80 сожгли российские войска с начала СВО. По его словам, на 24 февраля 2022-го ВСУ располагали 770 исправными Т-64.

Украина лишена возможности наступать танковыми клиньями и организационно, и тактически. Во-первых, у ВСУ нет такого количества танков, во-вторых, у России хватает противотанковых средств и бронетехники для отражения массированного танкового удара. Кроме того, танки нуждаются в поддержке пехоты, именно последняя должна уничтожать любые противотанковые средства противника, предупреждать экипажи, так как зрение танка ограниченно. ВСУ нужны от 700 до 1000 танков западного производства, чтобы создать проблемы для ВС РФ, — отметил Суконкин.

Эксперт добавил, что вопрос поставок натовских танков Украине «раздувают», так как в Европе «выгребли» все базы хранения советской бронетехники и ЕС «больше нечего поставить, кроме того в ЕС полагают, что расправившись с Украиной Россия не остановится».

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard. Об этом в интервью редакционному объединению RND ранее сообщил представитель промышленного гиганта. По его словам, первые поставки могут быть осуществлены в апреле — мае текущего года.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались, однако не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.