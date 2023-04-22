Назван советский танк, которому проиграет в дуэли американский Abrams Депутат ГД Журавлев: американский танк Abrams проигрывает в дуэли советскому T-72

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Т-72

Советский танк Т-72 способен одержать победу в дуэли с американским Abrams, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, американскую военную технику часто перехваливают и заявление главы комитета начштабов Пентагона генерала Марка Милли о том, что Abrams является лучшим танком в мире, может не соответствовать действительности.

В танковых дуэлях Abrams чаще всего проигрывает даже тому же советскому Т-72, а он у нас и с вооружения уже снят. Посмотрим, соответствует ли американская реклама от генерала Милли реальному положению дел на земле — обычно образцы оружия из США всегда оказывались сильно перехваленными, — сказал Журавлев.

По его словам, Abrams не может оказать решающего влияния на ситуацию на линии фронта из-за особенностей ландшафта в зоне СВО. Депутат отметил, что на Украине слишком пересеченная местность и много укреплений на пути. Также американский танк не сможет противостоять мобильным группам, которые быстро заходят с флангов и в тыл, считает Журавлев. Кроме того, он рассказал о прихотливости Abrams в плане обслуживания.

Он крайне прихотлив. Как машина премиум-класса он заправляется чистым авиационным керосином, а в случае поломки его нельзя починить в поле. Вы будете смеяться, но каждую деталь придется везти в специализированный сервис, — отметил депутат.

При этом он признал, что Abrams сможет одним ударом уничтожить целый опорный пункт.

Ранее замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал американские танки Abrams и немецкие Leopard бесполезными на поле боя без защиты и артиллерийской поддержки. Он напомнил, что Leopard уже показали свою несостоятельность в Сирии, когда турецкая армия теряла по 10 таких танков ежедневно.