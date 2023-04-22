В ГД напомнили генералу Милли, кто и как сжигает «лучшие танки мира» Abrams Депутат ГД Журавлев: танки Abrams с успехом жгут даже из кустарных гранатометов

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Марк Милли

Американский танк Abrams, который глава комитета начштабов Пентагона генерал Марк Милли считает самым лучшим в мире, на самом деле не является таковым, рассказал в беседе с NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, против этих боевых машин могут быть эффективны многие виды оружия, в том числе устаревшие и даже произведенные кустарным способом.

Милли вроде боевой генерал, воевал в Ираке и Афганистане и наверняка видел, как горели там американские Abrams. Причем, пораженные гораздо менее современным оружием — советскими танками Т-72 со снарядами, уже снятыми с производства, пушками БМП-2 и выстрелами из обыкновенных РПГ-7, — сказал парламентарий.

Он отмети, что в настоящее время в Йемене повстанцы-хуситы с успехом жгут американские танки из кустарных гранатометов. Это привело к тому, что Саудовская Аравия отказалась от дальнейших закупок Abrams.

В чем он действительно самый, так это в массе — до 73 тонн. Но это вряд ли преимущество — неповоротливый. До этого Abrams использовался в сухом песчаном климате, а украинскую распутицу может и не преодолеть, — заключил депутат.

Ранее замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал американские танки Abrams и немецкие Leopard бесполезными на поле боя без защиты и артиллерийской поддержки. Он напомнил, что Leopard уже показали свою несостоятельность в Сирии, когда турецкая армия теряла по 10 таких танков ежедневно.