Назван главный недостаток современных танков, выявленный в ходе СВО Военный обозреватель Суконкин: российские танки нуждаются в защите на 360 градусов

Фото: Министерство обороны РФ

СВО на Украине выявила, что главный недостаток современных основных боевых танков (ОБТ) заключается в отсутствии защиты на 360 градусов от любых средств поражения — от БПЛА до обычных снарядов, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что ОБТ по-прежнему являются основной ударной силой сухопутных войск, но взгляды на танкостроение под влиянием СВО изменятся.

Раньше танки модернизировали, полагаясь на поражающие факторы противотанкового оружия. Сейчас мы видим, что по бронетехнике работают примитивные вещи: массово сбрасывают с дронов гранаты в открытые люки, FPV-коптеры летают с боевой частью РПГ. Но раньше считалось, что ракета или снаряд прилетит только со стороны противника, а не сзади. Из-за этого корма танка оставалась уязвимой, — добавил Суконкин.

Он подчеркнул, что лобовая часть танка, а также борта «ближе к носу и первые 1,5–2 метра днища» традиционно защищены лучше, но СВО показала, что в дополнительном бронировании нуждаются все узлы ОБТ, а не только прикрывающие экипаж, оборудование, электронику и боеукладку. По его словам, корма остается незащищенной, хотя пораженный двигатель лишает танк способности двигаться. Днище танка также нуждается в усиленном бронировании, так как современные мины детонируют не под первыми 1,5–2 метрами, а в середине, например, поражая боеукладку и вызывая полное уничтожение боевой машины с мгновенной гибелью экипажа.

Современные противоднищевые противотанковые мины тот же Т-72, скорее всего, уничтожит полностью — детонация боекомплекта разорвет его на части, оторвет башню, а экипаж погибнет мгновенно, — считает Суконкин.

По его словам, в современных боевых действиях танковые дуэли стали чрезвычайно редким явлением, а ОБТ чаще используют в качестве штурмовых орудий. Эксперт отметил, что эффективность ОБТ повышается, если экипажи обеспечены разведкой, а также успешно взаимодействуют с пехотой.

Ранее сообщалось, что в России разработали систему радиоэлектронной блокировки, способную глушить и выводить из строя спутники на орбите. Система обладает дальностью действия около 36 тысяч километров и на малой дальности может безвозвратно выводить из строя электронику противника.