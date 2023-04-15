В России появилась уничтожающая спутники система В России разработали систему РЭБ, способную глушить и выводить из строя спутники на орбите

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В России появилась система радиоэлектронной борьбы, которая способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что новая система РЭБ обладает дальностью действия около 36 тысяч километров. Собеседник агентства добавил, что мощность излучателей на малой дальности может безвозвратно выводить из строя электронику противника.

Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тысяч километров над уровнем моря, — сказано в публикации.

По информации агентства, целью новейшей системы могут стать радиоэлектронные системы противника, а также системы связи и прочие средства.

Ранее в Пентагоне обвинили Россию в осуществлении кибератак на американского провайдера спутниковой связи Viasat. Помощник министра обороны США Джон Палм заявил, что атаки проводились в начале 2022 года. По его словам, целью было нанести удар по системам командования и управления ВСУ.