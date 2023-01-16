Военный эксперт рассказал, какое российское оружие «прошибет» Challenger 2 Военный эксперт Суконкин сообщил, что российские танки будут иметь преимущество перед Challenger 2

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В дуэли Challenger 2 и Т-72 российский танк будет иметь преимущества, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, несмотря на то что британский танк обладает лобовой броней, эквивалентной метру стали, орудие Т-72 может справиться с ней из-за высокой скорости снаряда.

Это танк 80-х годов, да, он защищен, эквивалент лобовой брони около метра, но Т-72 своим орудием справляются с такой броней, орудие у наших танков длиннее, скорость снаряда начальная около 1700 м/с, на нарезном орудии таких скоростей добиться нельзя, она гораздо меньше. Поэтому в дуэли наши танки будут иметь преимущества, — заявил Суконкин.

Он добавил, что Challenger 2 можно «прошибить» всей номенклатурой подкалиберных снарядов. Кроме того, британский танк уязвим для противотанковых ракет «Конкурс» и «Корнет» с двойным зарядом.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По данным источников на Даунинг-стрит, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь боевых машин.