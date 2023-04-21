Названо устройство, необходимое каждому танковому экипажу в зоне СВО Военный обозреватель Суконкин: СВО показала, что каждому танковому экипажу нужен боевой планшет

Фото: Министерство обороны РФ

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что СВО показала необходимость обеспечить все танковые экипажи «боевыми планшетами» для максимальной информированности о происходящем за бортом. Он отметил, что с бронетехникой также должны взаимодействовать операторы БПЛА и пехота.

СВО показала необходимость повысить взаимодействие танкистов с пехотой, операторами БПЛА, включать их в единый информационный контур. Вероятно, что танки теперь нуждаются в улучшенных средствах обзора: датчиках, камерах для максимальной информированности. Каждому экипажу теперь нужен, например, боевой планшет со всей информацией для более точного наведения и стрельбы, про обстановку за бортом: здесь мы, здесь противник, здесь пехота, здесь можно вызвать поддержку, — подчеркнул собеседник.

Ранее Суконкин рассказал, что при участии в танковой дуэли каждой из сторон следует в большей степени рассчитывать на удачу, именно она является главным фактором для достижения победы. При этом он отметил, что также важна работа разведслужб, поскольку именно преимущество в обнаружении дает фору в несколько выстрелов.

В январе в Сети появилось видео танковой дуэли в Донбассе, в которой участвовали три российских танка и два украинских. Военнослужащий Вооруженных сил России прокомментировал видеоролик, отметив грамотную тактику отечественного танкового экипажа, благодаря которой удалось поразить противника. Он подчеркнул, что танковая дуэль была крайне сложной и опасной.