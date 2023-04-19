Назван лучший «боевой дуэт» в российской бронетехнике Военэксперт Суконкин: лучшим в российской бронетехнике является дуэт танка и БМПТ «Терминатор»

Фото: Министерство обороны РФ

Лучшим «боевым дуэтом» в российской бронетехнике является связка любого основного боевого танка (ОБТ) и боевой машины поддержки танков «Терминатор», заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он отметил, что эти машины идеально подходят для ведения сражений в городской застройке.

Великолепным дополнением к основным боевым танкам, стоящим на вооружении РФ, стали боевые машины поддержки танков «Терминатор». Для боев в городской застройке — идеальная находка, очень эффективный дуэт, связка. Наверно, лучшее достижение танкостроения для современного боя, — считает эксперт.

По его словам, ОБТ и «Терминаторы» должны обеспечиваться всеми видами разведывательной техники и поддержкой для максимально точного целеуказания.

Ранее Суконкин отметил, что главный недостаток современных основных боевых танков (ОБТ) заключается в отсутствии защиты на 360 градусов от любых средств поражения — от БПЛА до обычных снарядов. Эксперт отметил, что ОБТ по-прежнему являются основной ударной силой сухопутных войск, но взгляды на танкостроение под влиянием СВО изменятся.