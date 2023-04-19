Названы старые советские танки, которые могут пригодиться России в СВО Военный обозреватель Суконкин: Россия сможет «в полный рост» использовать в СВО старые танки Т-55 и Т-62

Фото: CC BY-SA 2.5/Andrew Bossi/wikimedia.org

Т-55

Россия, при необходимости, «в полной рост» сможет использовать в зоне СВО старые советские танки Т-54/55 и Т-62, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что обе машины оснащены мощными 100-мм и 115-мм пушками соответственно.

Танк — это всегда танк. Если мы говорим о Т-54/55, у них 100-мм пушка, если про Т-62, у них 115-мм пушка, гладкоствольная. Т-62 справится с любым танками, кроме, разве что, самых современных модификаций натовских танков. А всю остальную номенклатуру бронированных машин Т-62 прекрасно выбьет. Если что, думаю, Россия сможет Т-55 и Т-62 использовать в СВО в полный рост, — отметил Суконкин.

По его словам, модифицированный Т-62М1 оснащен не хуже Т-72. Суконкин подчеркнул, что «сам по себе танк — это основа, наполняемая современным оборудованием». Эксперт считает, что нельзя говорить, что Т-54, Т-55 или Т-62 «будут плохими».

Сам по себе танк — это просто основа, наполняемая современным оборудованием. Нельзя говорить, что Т-54/55 или Т-62 будут плохими. Т-55 можно, если понадобится, использовать в полный рост, так как к их 100-мм пушкам снарядов, по идее, запасено очень много, — сказал он.

Ранее Суконкин заявил, что командование украинской армии не заслуживает уважения даже на самой Украине из-за постоянных переносов пресловутого контрнаступления. По его мнению, ВСУ могут начать его в любой момент. Газета The Washington Post писала, что Киев отложил весеннее контрнаступление из-за неподходящей погоды, медленных поставок оружия, нехватки боеприпасов, а также утечек секретных документов Пентагона.