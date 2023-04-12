WP: Украина отложила контрнаступление WP: контрнаступление ВСУ отложено из-за погоды, нехватки снарядов и утечки секретных документов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Контрнаступление войск Украины отложено, сообщило издание The Washington Post. По данным WP, планы пересмотрели из-за погоды, нехватки боеприпасов и утечки секретных документов Пентагона.

Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины в этом году вернуть себе территорию, удерживаемую российскими войсками, что составляет около одной пятой территории страны. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации, — говорится в материале.

Запланированную контратаку еще сильнее осложняет утечка секретных документов, содержащих сведения о состоянии украинской армии и ее возможностях, включая недостаток средств ПВО, пишет издание. Как отмечает WP, многие украинцы опасаются, что если ВСУ не смогут вернуть себе значительную часть территорий, им придется вести переговоры с Россией с невыгодных позиций.

Командир одного из подразделений ВСУ, дислоцированных в районе Артемовска, отметил, что украинцы наблюдали «недавно мобилизованных» российских военных, которые, по его словам, «очень хорошо укрепляют свои позиции». Командир с позывным Метис заявил, что несмотря на успех некоторых вылазок, его подразделение не готово к полномасштабному наступлению. Он признался, что больше всего его беспокоят противопехотные мины, которые ВСУ не могут обнаружить с помощью дронов.

Подполковник ВСУ с позывным Гром признался, что его тоже волнует, как российские силы «с каждым днем укрепляются все больше и больше». Он согласился с тем, что особенно сложным препятствием для навигации станут мины, которых, по словам Грома, много с обеих сторон фронта.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По его словам, Киев не ощущает давления со стороны Запада. Шмыгаль подчеркнул, что для перехода в контрнаступление армии нужно быть «готовой на 100%».