Военэксперт Суконкин: контрнаступление ВСУ может начаться «хоть сегодня»

Фото: МО Украины

Украинские военные могут пойти в контрнаступление хоть сегодня, однако они этого почему-то не делают, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, из-за постоянных переносов наступления военное командование ВСУ не заслуживает уважения.

Есть такое правило в уставе: «Решение командира разгромить противника должно быть твердым и непреклонно доведено до конца». <...> Когда я вижу, что ВСУ сдвигают дату начала наступления, всегда вспоминаю это правило — даже если чего-то не хватает, нужно начинать. В процессе потом могут что-то откорректировать. <...> А когда я вижу, что этого не происходит... Такое командование не заслуживает никакого уважения даже внутри Украины. Они могут хоть сегодня начать, в любой момент, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что состояние полной готовности недостижимо, армии всегда будет чего-то не хватать, но на это ориентироваться нельзя. При этом Суконкин считает, что даже если ВСУ и пойдут в наступление в ближайшие дни, «надолго их не хватит».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он поблагодарил власти США за оказываемую поддержку.